Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Lise Caddesi üzerinde 11 yaşlarında Arda Efe Doğan bisikletiyle yolun karşısına geçmek istedi. Bisikletli çocuk aniden yola çıkınca Mehmet Ç. 37 EP 322 plakalı otomobil çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından çocuğu en yakın devlet hastanesine sevk etti. Çocuğun sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
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Bisikletli çocuğun kazası güvenlik kamerasında
Ankara’nın Sincan ilçesinde bisikletiyle yola çıkan bir çocuğun kaza yaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz