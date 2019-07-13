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Bugün 09:23 TSİ- Asayiş

Bisikletli çocuğun kazası güvenlik kamerasında

Ankara’nın Sincan ilçesinde bisikletiyle yola çıkan bir çocuğun kaza yaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Lise Caddesi üzerinde 11 yaşlarında Arda Efe Doğan bisikletiyle yolun karşısına geçmek istedi. Bisikletli çocuk aniden yola çıkınca Mehmet Ç. 37 EP 322 plakalı otomobil çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından çocuğu en yakın devlet hastanesine sevk etti. Çocuğun sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Bugün 09:23 TSİ İHA Ankara- Asayiş

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