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Bugün 09:33 TSİ- Magazin

J Balvin 26 Temmuz’da İstanbul’da

Dünyaca ünlü, 3 Grammy ödülü sahibi olan J Balvin, 26 Temmuz’da Küçükçiftlik Park’ta sevenleri ile buluşacak.
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Dünyaca ünlü, 3 Grammy ödülü sahibi olan J Balvin, 26 Temmuz’da İstanbul’da konser verecek. Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecek organizasyona katılmak isteyen Turkcell Platinum aboneleri konser biletlerini indirimli alacağı kaydedildi. Yapılan bilgilendirmede; konsere gitmek isteyen Platinum müşterileri biletlerini yüzde 20, Platinum Black müşterileri ise yüzde 35 indirimle alabilecekler.

J Balvin konserine özel ayrıcalıktan yararlanmak isteyenler Platinum müşterileri, uygulama üzerinden edinecekleri şifreleri Biletix’te kullanarak indirimli şekilde biletlerini alabilecekler.

Bugün 09:33 TSİ İHA İstanbul- Magazin

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