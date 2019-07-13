Dünyaca ünlü, 3 Grammy ödülü sahibi olan J Balvin, 26 Temmuz’da İstanbul’da konser verecek. Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecek organizasyona katılmak isteyen Turkcell Platinum aboneleri konser biletlerini indirimli alacağı kaydedildi. Yapılan bilgilendirmede; konsere gitmek isteyen Platinum müşterileri biletlerini yüzde 20, Platinum Black müşterileri ise yüzde 35 indirimle alabilecekler.
J Balvin konserine özel ayrıcalıktan yararlanmak isteyenler Platinum müşterileri, uygulama üzerinden edinecekleri şifreleri Biletix’te kullanarak indirimli şekilde biletlerini alabilecekler.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz