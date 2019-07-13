Bugün 09:39 TSİ - Yaşam

Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerinde düzenlenen hava harekâtlarında PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin vurulduğunu açıkladı.