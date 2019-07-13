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Rus uçağı Ankara’ya indi

Milli Savunma Bakanlığı’ndan S-400 sevkiyatına ilişkin yapılan açıklamada, ’’S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam etmektedir. Bu kapsamda dördüncü uçak Mürted Hava Meydanı’na indi’’ denildi.