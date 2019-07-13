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S-400’leri getiren 4. dev uçak Mürted’de

Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci parti teslimatında ilk uçak indi. Böylece S-400 teslimatında 4. uçak Türkiye’ye gelmiş oldu.