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Bugün 11:48 TSİ- Yaşam

S-400’leri getiren 4. dev uçak Mürted’de

Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci parti teslimatında ilk uçak indi. Böylece S-400 teslimatında 4. uçak Türkiye’ye gelmiş oldu.
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Rusya S-400 hava savuma ve füze sistemlerinin birinci grup malzemelerinin ilk teslimatını dün 3 dev uçakla gerçekleştirilmişti. Bugün sabah Ankara Mürted Askeri Hava Üssü’ne yeni bir hareketlilik sabah saatlerinde başladı. Hava Savunma ve füze sistemlerinin sevkiyatlarını 10 gün kadar süreceği belirtiliyor.

Bugün 11:48 TSİ İHA Ankara- Yaşam

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