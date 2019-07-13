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Bugün 11:48 TSİ- Yaşam

15 Temmuz görseliyle süslenen Yüksek Hızlı Tren Ankara’dan İstanbul’a hareket etti

15 Temmuz görseliyle süslenen Yüksek Hızlı Tren (YHT) Ankara YHT Garı’ndan İstanbul’a hareket etti.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) iş birliği ile 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin zaferinin 3. yılı anısına 15 Temmuz görseli giydirilmiş Yüksek Hızlı Tren 13 Temmuz - 10.10 seferiyle, Ankara’dan İstanbul’a hareket etti.

Toplamda, 420 yolcu ve iki makinist kapasitesi bulunan tren, dolu olarak İstanbul Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren Durağı’na hareket etti. Ayrıca, Tren’in üzerindeki görsellerde bulunan tankların üstünde bayraklarıyla duran vatandaşların görselleri dikkat çekti.

15 Temmuz görseli ile giydirme yapılan trenle seyahat edecek vatandaşlar, "Heyecanlıyız, duygularımız karışık, hem üzüntü var hem de mutluluk" ifadeleri aktarıldı.

O zamanları tekrar yaşamak istemediklerini söyleyen yolcular, "Tren güzel olmuş. İlk kez yolculuk yapmak hoş ama o günleri hatırlamak istemiyoruz" dedi.

  • Öte yandan, vatandaşların trenle öz çekim yapması da dikkat çekti.

    • Bugün 11:48 TSİ İHA Ankara- Yaşam

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