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Bugün 12:42 TSİ- Yaşam

S-400 hava savunma sistemlerini getiren 4. uçak da geri dönmek için havalandı

Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci sevkiyatındaki İlyuşin askeri kargo uçağı geri dönmek üzere havalandı.
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S-400 malzemeleri için hareketlilik bugün de sabah saatlerinde başladı. Sevkiyatın ikinci gününde İlyuşin tipi askeri uçakla hava savunma ve füze sisteminin parçalarının sevkiyatı sürdü. Ankara’ya gelen 4. son uçak uçak da sevkiyat görevini tamamlayıp Rusya’ya dönmek üzere havalandı.

12 Temmuz 2019 tarihinde başlayan sevkiyata da S-400 hava savunma sistemi malzemelerini getiren ilk uçak Rus Askeri uçağı olan İlyuşin askeri kargo uçağı olmuştu. Bununla birlikte Antonov tipi 2 askeri kargo uçağı da sevkiyat görevinde yer aldı. Böylece S-400 teslimatında 13 Temmuz sevkiyatıyla birlikte 4 uçak Türkiye’ye gelmiş oldu. Hava Savunma ve füze sistemlerinin sevkiyatlarının 10 gün kadar süreceği belirtiliyor.

Bugün 12:42 TSİ İHA Ankara- Yaşam

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