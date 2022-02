Ankara'nın En İyi Liseleri Hangisi? Ankara'da En İyi Devlet ve Özel Liseler Başarı Puanları ve Yorumları

Ankara'nın En İyi Liseleri Hangisi? Ankara'da En İyi Lise Başarı Puanları ve Yorumları...Ankara en iyi liseler ve yorumlar bu konuda öğrencilere ve velilere bilgi vermekte ortaöğretime geçecek olan öğrenciler en iyi liselerde okumayı amaçlamaktadır.

Ankara eğitimdeki kaliteli özel liseleri ve devlet liseleri ile gerek Ankaralı aileler gerekse de bölgesel anlamda yoğun olarak tercih edilmektedir. İyi bir üniversite kazanma yolunun iyi bir lisede eğitim görmeden geçtiği kanaatinde olan öğrenci ve veliler bu konuda Ankara’da en çok tavsiye edilen başarılı liselere kayıt yaptırarak kaliteli öğretmenlerden eğitim almayı amaçlamaktadır.

Ankara’nın En İyi Devlet Liseleri

Lise tercihinde bulunurken üstün başarılı olan öğrenciler ve maddi durumları özel okulda okumaya yeterli olanlar özel liselerde eğitim alabilirken başarılı devlet liseleri de daha önce buralarda eğitim gören öğrenciler tarafından tavsiye edilmekte ve yapılan yorumlarla en iyi liseler ortaya çıkarılmaktadır.

Ankara en iyi liseler 2019 sıralamasında ortaöğretime geçiş başarı puanları esas alınarak devlet liselerinin en başarılı olanları belirlenmektedir. Ankara’daki en iyi devlet liseleri;

Çankaya/ Ankara Fen Lisesi; Ankara’nın en başarılı liselerinden olan Çankaya Fen Lisesi yaklaşık 500 öğrencisi, okul pansiyonu ve alanında deneyimli öğretmenleri ile en çok tercih edilen okulların başında gelmekte ve burada okuyan öğrenciler bilgi bakımından donanımlı, sosyal ve kültürel faaliyetlerde ise yeterli düzeyde eğitim alarak başarılı üniversiteler kazanmaktadır. Atatürk Anadolu Lisesi; merkezi sınav sistemi ile Ankara’da öğrenci alan en iyi okullardan olan Atatürk Anadolu Lisesi köklü geçmişi, deneyimli kadrosu ve gerek eğitim gerekse de kültürel faaliyetlerdeki başarıları ile aileler ve öğrenciler tarafından tercih edilmektedir. Pursaklar Fen Lisesi; 500’e yakın öğrencisi 40’ yakın öğretmen ve idareci kadrosu ile Ankara’nın en iyi devlet liselerinden olan Pursaklar Fen Lisesi pansiyonu ile de şehir dışından Ankara’da okumak isteyen öğrenciler tarafından tercih edilmektedir. Teknolojik imkanlara sahip okulda yabancı dil eğitimi başta olmak üzere donanımlı öğrenciler yetiştirilmektedir. Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi Cumhuriyet Fen Lisesi Fen Lisesi Özkent Akbilek Fen Lisesi Binnaz Ege-Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi Betül Can Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Ankara Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Çankaya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Ayrancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Ümitköy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Bahçelievler Anadolu Lisesi Polatlı TOBB Fen Lisesi

Ankara’nın En İyi Özel Liseleri

Ankara’nın en iyi özel liselerinin hangileri olduğu başarı sıralaması ve öğrenciler tarafından tercih edilme durumuna göre oluşturulmakta ve üniversiteyi bu liselerden kazanan öğrenciler özel liselerin başarı kriterlerinin belirlenmesinde etkili olmaktadır. Ankara’nın en iyi özel liseleri olarak gösterile kolejler şunlardır:

Sınav Koleji Özel Ankara Fen Lisesi ; Mustafa Kemal Mahallesi, Çankaya, Ankara adresinde bulunan Sınav Koleji önceki yıllarda bu lisede okuyan öğrencilerinin göstermiş olduğu üniversite başarısı ile adından söz ettirmektedir. Hem üniversiteye hazırlıkta hem de lise derslerinin işlenmesinde deneyimli kadrosuyla hizmet veren Sınav Koleji bursluluk sınavlarına yoğun katılımıyla da oldukça ilgi görmektedir.

; Mustafa Kemal Mahallesi, Çankaya, Ankara adresinde bulunan Sınav Koleji önceki yıllarda bu lisede okuyan öğrencilerinin göstermiş olduğu üniversite başarısı ile adından söz ettirmektedir. Hem üniversiteye hazırlıkta hem de lise derslerinin işlenmesinde deneyimli kadrosuyla hizmet veren Sınav Koleji bursluluk sınavlarına yoğun katılımıyla da oldukça ilgi görmektedir. Özel Ankara Çağlayan Fen Lises i, Yenimahalle’de hizmet veren Çağlayan Fen Lisesi özel okul imkanlarının teknolojik alt yapı ile birleştiği kapsamlı eğitimi ile gerek liseye ilk yerleştirmelerdeki tercih edilirliği gerekse de üniversitede derece yapan öğrencilere sahip olması sebebiyle tercih edilmektedir.

i, Yenimahalle’de hizmet veren Çağlayan Fen Lisesi özel okul imkanlarının teknolojik alt yapı ile birleştiği kapsamlı eğitimi ile gerek liseye ilk yerleştirmelerdeki tercih edilirliği gerekse de üniversitede derece yapan öğrencilere sahip olması sebebiyle tercih edilmektedir. Özel Jale Tezer Fen Lisesi; Ankara’nın en başarılı kolejlerinden olan Jale Tezer Fen Lisesi, Ümitköy’de Eskişehir yolunda hizmet vermekte olup gerek başarılı öğrencilerin burslu olarak yerleşmesiyle gerekse de belli ücretler karşılığında öğrenci kabul etmektedir. dünyaca ünlü otoritelerce yapılan deneyimleri başarıyla tamamlayan Özel Jale Tezer Fen Lisesi 2018 yılında Dünya Okulu olma başarısı göstermiştir. Teknolojinin eğitimle iç içe yürütüldüğü bu okulda fen bilimlerindeki başarılı eğitimin yanı sıra resim, müzik, yüzme gibi çok farklı sanat ve kültür eğitimleriyle de öğrenciler hayata hazırlanmaktadır. Özel Jale Tezer Fen Lisesi başarı sıralaması ile Ankara en iyi liseler ve yorumlar arasındadır.

Ankara Liselerin Yüzdelik Dilimleri Ve Başarı Sıralamaları!

ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 120 486,061 0,09 0,01

ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 120 459,9306 0,7 0,02

ANKARA / YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 360 457,2242 0,81 0,09

ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 150 449,9854 1,13 0,12

ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 180 441,3446 1,6 0,09

ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 360 434,6982 2,04 0,59

ANKARA / ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 180 430,3629 2,38 0,89

ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 180 428,8814 2,5 0,19

ANKARA / ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 180 423,1998 2,99 1,63

ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 300 421,6127 3,14 0,63

ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 120 417,7504 3,54 1,87

ANKARA / ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 150 416,7844 3,63 1,32

ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Hazırlık + 4 yıl İngilizce 60 415,1133 3,81 0,55

ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Almanca 60 412,5545 4,09 3,02

ANKARA / YENİMAHALLE / Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 180 408,7524 4,52 2,3

ANKARA / KEÇİÖREN / Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 240 408,6958 4,53 1,66

ANKARA / ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 180 405,1402 4,95 3,15

ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 90 404,2831 5,05 3,53

ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Hazırlık + 4 yıl İngilizce 60 404,1232 5,08 2,42

ANKARA / SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 180 400,3522 5,57 2,61

ANKARA / ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 90 400,0495 5,61 3,59

ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 180 399,965 5,62 0,17

ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Çince 60 398,7386 5,78 4,58

ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 180 395,6321 6,21 3,39

ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 60 394,778 6,33 1,84

ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 150 393,2003 6,55 2,71

ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 150 390,9623 6,88 1,18

ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 150 388,5031 7,25 2,91

ANKARA / POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 180 388,4115 7,27 0,9

ANKARA / ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 120 387,7632 7,37 1,01

ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 387,2633 7,45 4,12

ANKARA / SİNCAN / Fatih Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 120 386,9468 7,5 4,13

ANKARA / PURSAKLAR / Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 120 384,1067 7,95 1,76

ANKARA / MAMAK / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 150 384,0579 7,95 3,73

ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 120 378,6245 8,84 2,73

ANKARA / YENİMAHALLE / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 120 377,1882 9,08 4,23

ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 60 377,0548 9,1 5,75

ANKARA / ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 150 376,3155 9,23 1,35

ANKARA / MAMAK / Çağrıbey Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 120 375,5377 9,36 5,16

ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 180 371,7835 10,01 5,18

ANKARA / ÇANKAYA / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 150 364,9262 11,25 6,08

ANKARA / SİNCAN / Erkan - Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 364,8804 11,26 4,1

ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 60 360,9277 12,02 6,92

ANKARA / KALECİK / Mehmet Doğan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 120 355,5233 13,06 6,28

ANKARA / BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 180 353,0039 13,57 1,64

ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 351,6882 13,83 8,19

ANKARA / ALTINDAĞ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 150 349,3174 14,33 3,86

ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 120 349,1851 14,36 4,68

ANKARA / KEÇİÖREN / Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 344,0819 15,47 6,75

ANKARA / ÇUBUK / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 342,2527 15,88 6,07

ANKARA / POLATLI / Polatlı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 150 341,9273 15,95 7,12

ANKARA / KIZILCAHAMAM / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 341,8379 15,97 6,07

ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 339,6425 16,47 9,27

ANKARA / NALLIHAN / Bilal Güngör Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 90 334,3602 17,68 5,81

ANKARA / ÇUBUK / Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 120 333,1698 17,96 7,48

ANKARA / GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 90 331,6468 18,33 4,85

ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 331,0176 18,47 5,34

ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 327,8247 19,26 6,56

ANKARA / YENİMAHALLE / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 327,5805 19,32 7,55

ANKARA / YENİMAHALLE / Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 327,1754 19,42 7,08

ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 324,8836 20,01 8,1

ANKARA / PURSAKLAR / Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 321,1144 20,98 7,46

ANKARA / ETİMESGUT / Elvanköy İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 317,5895 21,92 9,83

ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 316,3633 22,25 4,54

ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 315,0879 22,61 2,94

ANKARA / MAMAK / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 314,9118 22,66 11,1

ANKARA / YENİMAHALLE / Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 311,9116 23,51 7,66

ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 120 311,3282 23,69 3,48

ANKARA / SİNCAN / Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 311,3111 23,69 10,09

ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 308,7036 24,46 9,57

ANKARA / MAMAK / Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 302,7744 26,26 7,93

ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 300,707 26,92 8,22

ANKARA / SİNCAN / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 296,3263 28,38 12,79

ANKARA / POLATLI / Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 290,0019 30,59 8,49

ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 287,1655 31,61 9,15

ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 285,8858 32,09 10,7

ANKARA / GÖLBAŞI / Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 281,082 33,97 7,91

ANKARA / KEÇİÖREN / Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 279,04 34,8 12,42

ANKARA / ÇANKAYA / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 60 276,1658 36 8,36

ANKARA / ÇANKAYA / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 274,4175 36,76 11,91

ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 60 270,3285 38,58 12,96

ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR / Şereflikoçhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 269,9353 38,76 15,58

ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 268,7064 39,35 16,78

ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 267,3382 40,02 21,28

ANKARA / POLATLI / Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 264,4145 41,46 16,99

ANKARA / ÇANKAYA / Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 262,2564 42,59 10,7

ANKARA / PURSAKLAR / Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 60 262,0879 42,68 12,6

ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 259,4115 44,12 20,27

ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 258,1816 44,79 12,74

ANKARA / KEÇİÖREN / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 255,7353 46,18 16,2

ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 255,3524 46,41 17,8

ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 252,3355 48,21 12,96

ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 250,3137 49,46 28,15

ANKARA / YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 249,3572 50,07 19,94

ANKARA / YENİMAHALLE / Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 249,2784 50,12 25,04

ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 247,6211 51,21 28,57

ANKARA / ÇUBUK / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 247,5417 51,26 19,1

ANKARA / ETİMESGUT / Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 246,7718 51,76 8,11

ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 244,9757 52,96 19,97

ANKARA / GÖLBAŞI / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 244,496 53,28 8,7

ANKARA / ÇANKAYA / İMKB Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 243,8187 53,76 19,84

ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 243,39 54,05 19,8

ANKARA / KEÇİÖREN / Kalaba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 242,0953 54,97 23,24

ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 241,7421 55,23 20,26

ANKARA / ETİMESGUT / Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 241,5422 55,38 6,99

ANKARA / PURSAKLAR / Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 239,8804 56,59 2,73

ANKARA / ALTINDAĞ / Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 60 238,8365 57,37 10,78

ANKARA / AKYURT / Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Arapça 30 232,5112 62,3 19,44

ANKARA / YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 229,2206 65 25,38

ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 229,0696 65,12 8,85

ANKARA / YENİMAHALLE / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 228,1868 65,87 21,85

ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 227,7525 66,25 11,65

ANKARA / ALTINDAĞ / İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 225,8124 67,94 24,1

ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 225,7034 68,03 12,39

ANKARA / YENİMAHALLE / Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 218,1855 74,65 13,65

ANKARA / MAMAK / Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 217,9414 74,86 34,47

ANKARA / ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 214,0625 78,25 31,4

ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 209,4491 82,2 46,06

ANKARA / MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 206,0556 84,93 36,53

ANKARA / MAMAK / Şehit Nuri Pamir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 200,7225 88,83 26,67

ANKARA / BEYPAZARI / Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 195,4007 92,1 25,7

ANKARA / ÇANKAYA / Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 30 187,5726 95,68 25,13

ANKARA / NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 187,2211 95,81 37,22

ANKARA / KIZILCAHAMAM / Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 185,9318 96,25 28,98

ANKARA / HAYMANA / Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 183,8934 96,87 17,45

ANKARA / GÖLBAŞI / Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 175,4721 98,66 18,66

ANKARA / MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 171,3953 99,15 46,67

ANKARA / ELMADAĞ / Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 167,9091 99,44 24,58