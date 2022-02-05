Ankara'nın En İyi Liseleri Hangisi? Ankara'da En İyi Lise Başarı Puanları ve Yorumları...Ankara en iyi liseler ve yorumlar bu konuda öğrencilere ve velilere bilgi vermekte ortaöğretime geçecek olan öğrenciler en iyi liselerde okumayı amaçlamaktadır.

Ankara eğitimdeki kaliteli özel liseleri ve devlet liseleri ile gerek Ankaralı aileler gerekse de bölgesel anlamda yoğun olarak tercih edilmektedir. İyi bir üniversite kazanma yolunun iyi bir lisede eğitim görmeden geçtiği kanaatinde olan öğrenci ve veliler bu konuda Ankara’da en çok tavsiye edilen başarılı liselere kayıt yaptırarak kaliteli öğretmenlerden eğitim almayı amaçlamaktadır.

Ankara’nın En İyi Devlet Liseleri

Lise tercihinde bulunurken üstün başarılı olan öğrenciler ve maddi durumları özel okulda okumaya yeterli olanlar özel liselerde eğitim alabilirken başarılı devlet liseleri de daha önce buralarda eğitim gören öğrenciler tarafından tavsiye edilmekte ve yapılan yorumlarla en iyi liseler ortaya çıkarılmaktadır.

Ankara en iyi liseler 2019 sıralamasında ortaöğretime geçiş başarı puanları esas alınarak devlet liselerinin en başarılı olanları belirlenmektedir. Ankara’daki en iyi devlet liseleri;

Çankaya/ Ankara Fen Lisesi; Ankara’nın en başarılı liselerinden olan Çankaya Fen Lisesi yaklaşık 500 öğrencisi, okul pansiyonu ve alanında deneyimli öğretmenleri ile en çok tercih edilen okulların başında gelmekte ve burada okuyan öğrenciler bilgi bakımından donanımlı, sosyal ve kültürel faaliyetlerde ise yeterli düzeyde eğitim alarak başarılı üniversiteler kazanmaktadır. Atatürk Anadolu Lisesi; merkezi sınav sistemi ile Ankara’da öğrenci alan en iyi okullardan olan Atatürk Anadolu Lisesi köklü geçmişi, deneyimli kadrosu ve gerek eğitim gerekse de kültürel faaliyetlerdeki başarıları ile aileler ve öğrenciler tarafından tercih edilmektedir. Pursaklar Fen Lisesi; 500’e yakın öğrencisi 40’ yakın öğretmen ve idareci kadrosu ile Ankara’nın en iyi devlet liselerinden olan Pursaklar Fen Lisesi pansiyonu ile de şehir dışından Ankara’da okumak isteyen öğrenciler tarafından tercih edilmektedir. Teknolojik imkanlara sahip okulda yabancı dil eğitimi başta olmak üzere donanımlı öğrenciler yetiştirilmektedir. Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi Cumhuriyet Fen Lisesi Fen Lisesi Özkent Akbilek Fen Lisesi Binnaz Ege-Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi Betül Can Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Ankara Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Çankaya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Ayrancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Ümitköy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Bahçelievler Anadolu Lisesi Polatlı TOBB Fen Lisesi

Ankara’nın En İyi Özel Liseleri

Ankara’nın en iyi özel liselerinin hangileri olduğu başarı sıralaması ve öğrenciler tarafından tercih edilme durumuna göre oluşturulmakta ve üniversiteyi bu liselerden kazanan öğrenciler özel liselerin başarı kriterlerinin belirlenmesinde etkili olmaktadır. Ankara’nın en iyi özel liseleri olarak gösterile kolejler şunlardır:

Sınav Koleji Özel Ankara Fen Lisesi ; Mustafa Kemal Mahallesi, Çankaya, Ankara adresinde bulunan Sınav Koleji önceki yıllarda bu lisede okuyan öğrencilerinin göstermiş olduğu üniversite başarısı ile adından söz ettirmektedir. Hem üniversiteye hazırlıkta hem de lise derslerinin işlenmesinde deneyimli kadrosuyla hizmet veren Sınav Koleji bursluluk sınavlarına yoğun katılımıyla da oldukça ilgi görmektedir.

; Mustafa Kemal Mahallesi, Çankaya, Ankara adresinde bulunan Sınav Koleji önceki yıllarda bu lisede okuyan öğrencilerinin göstermiş olduğu üniversite başarısı ile adından söz ettirmektedir. Hem üniversiteye hazırlıkta hem de lise derslerinin işlenmesinde deneyimli kadrosuyla hizmet veren Sınav Koleji bursluluk sınavlarına yoğun katılımıyla da oldukça ilgi görmektedir. Özel Ankara Çağlayan Fen Lises i, Yenimahalle’de hizmet veren Çağlayan Fen Lisesi özel okul imkanlarının teknolojik alt yapı ile birleştiği kapsamlı eğitimi ile gerek liseye ilk yerleştirmelerdeki tercih edilirliği gerekse de üniversitede derece yapan öğrencilere sahip olması sebebiyle tercih edilmektedir.

i, Yenimahalle’de hizmet veren Çağlayan Fen Lisesi özel okul imkanlarının teknolojik alt yapı ile birleştiği kapsamlı eğitimi ile gerek liseye ilk yerleştirmelerdeki tercih edilirliği gerekse de üniversitede derece yapan öğrencilere sahip olması sebebiyle tercih edilmektedir. Özel Jale Tezer Fen Lisesi; Ankara’nın en başarılı kolejlerinden olan Jale Tezer Fen Lisesi, Ümitköy’de Eskişehir yolunda hizmet vermekte olup gerek başarılı öğrencilerin burslu olarak yerleşmesiyle gerekse de belli ücretler karşılığında öğrenci kabul etmektedir. dünyaca ünlü otoritelerce yapılan deneyimleri başarıyla tamamlayan Özel Jale Tezer Fen Lisesi 2018 yılında Dünya Okulu olma başarısı göstermiştir. Teknolojinin eğitimle iç içe yürütüldüğü bu okulda fen bilimlerindeki başarılı eğitimin yanı sıra resim, müzik, yüzme gibi çok farklı sanat ve kültür eğitimleriyle de öğrenciler hayata hazırlanmaktadır. Özel Jale Tezer Fen Lisesi başarı sıralaması ile Ankara en iyi liseler ve yorumlar arasındadır.

Not: Ankara Liseleri 2019 Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri baz alınarak sıralama yapılmıştır. Yorumlarınız ile haberimize ve haberi okuyanlara sizde katkıda bulunabilirsiniz..