Ankara Ankamall AVM Nasıl Gidilir? Ankamall Yol tarifi 2023... Ankamalle gitmek için hangi metro?

Ankara Ankamall AVM Nasıl Gidilir? ANKAmall Alışveriş Merkezi, 1999 yılında Migros Alışveriş Merkezi olarak hizmete başlamış ve 2006 yılında ANKAmall Alışveriş Merkezi olarak yeniden adlandırılmıştır. AVM, Türkiye ve dünyanın önde gelen markalarının yanı sıra Türkiye pazarına ilk defa giriş yapan ünlü markaları barındırmaktadır. ANKAmall Alışveriş Merkezi, 330'dan fazla mağazası, 120.000 m² kiralanabilir alanı, 6.000 araçlık ücretsiz otoparkı, kafeleri, restoranları, sinema salonları ve çocuk oyun alanlarıyla ziyaretçilere hizmet vermektedir. ANKAmall, alışveriş anlayışını değiştirmeyi hedefleyen aktivitelerini de gerçekleştirmektedir.



ANKAmall, ziyaretçilerine günlük ihtiyaçlarını karşılama, alışveriş yapma, eğlence ve güzel vakit geçirme imkanı sunmaktadır. Merkezde yer alan mağazalar arasında giyim, ayakkabı, aksesuar, mobilya, ev eşyaları, elektronik, spor ekipmanları, oyuncak ve çocuk ürünleri gibi birçok seçenek bulunmaktadır. ANKAmall aynı zamanda ziyaretçilerine kafeler, restoranlar, sinema salonları ve çocuklar için oyun alanları gibi eğlence imkanları da sunmaktadır.

Ankara'nın en çok sevilen ve sadece hafta sonları değil haftanın bütün günlerinde yoğun bir şekilde ziyaretçi akınına uğrayan alış veriş merkezi Ankamall müşterilere kapılarını açtığı günden bu yana popülerliğine devam etmektedir. Ankara'da ikamet eden vatandaşlar kadar, Ankara dışından başkente iş ya da turistik ziyaret amacıyla gelen vatandaşlar tarafından da uğrak bir mekan haline gelen Ankamall, müşterilerine sunduğu cazip imkanlar ile adından sıkça söz ettirmeyi başarmaktadır.

Ankara'da faaliyetlerini sürdüren diğer alış veriş merkezlerinin aksine hem kapasitesi hem de bünyesinde bulundurduğu restoran ve mağazalar ile tüm Ankaralı vatandaşlardan büyük ilgi gören Ankamall aynı zamanda ulaşım imkanlarıyla da müşteri memnuniyeti sunmaya devam etmektedir. Ankara'nın pek çok stratejik konumundan kolaylıkla otobüs, metro ve diğer ulaşım araçları kullanılarak ulaşılabilen Ankamall a nasıl gidiyor sorusunun yanıtını arayanlara kolaylıklar sunmaktadır.

Ankamall Ulaşım Nasıl Yapılır?

Ankamall, Ankara'nın Yenişehir semtinde konumlanmıştır. Ankara'nın en geniş kapsamlı alış veriş merkezlerinden biri olarak öne çıkan Ankamall alış veriş merkezi ilk olarak 1999 yılında Migros Alış veriş Merkezi adı altında müşterilerine kapılarını açmıştır. 2006 yılında yapılan restorasyon çalışmalarının neticesinde genişleyerek Ankamall ismini alan AVM'nin 176 bin metrekarelik bir alanı kapsadığı bilinmektedir. İçinde 300'den fazla mağaza ve restoranla 365 gün boyunca hizmet veren Ankamall bu sayede ziyaretçilerine her seçeneği sunmasıyla öne çıkmaktadır. Ankamall a nasıl giderim sorusunun yanıtını arayan ziyaretçiler için açıklamak gerekirse ilk olarak Ankamall'ün açık adresini vermek gerekmektedir.

Ankamall, Mevlana Bulvarı, No:2 Akköprü / Yenimahalle'dedir. Ankamall iletişim numarası 0312 541 12 12 olarak ziyaretçilerin bilgisine sunulmuştur. Bunun yanı sıra 0530 524 06 06 numarasıyla da hizmet veren Ankamall yetkililerine Whatsapp uygulaması aracılığıyla da ulaşabilirsiniz.

Ankamall AVM Metro ile Ulaşım

Ankamall metro ile nasıl gidilir sorusunu gündeme taşıyan Ankaralı vatandaşlar ya da şehir dışından gelen ziyaretçiler, Ankamall alış veriş merkezine ulaşmak için en doğru seçim olan metroyu tercih etmek istemektedir. Çünkü Ankamall'e ulaşmanın en rahat ve kısa yolu metro aracılığıyla olmaktadır.

Ankarakart sahibi olarak metro ulaşımından hemen yararlanabilirsiniz. Ancak şehir dışından Ankara'yı gezmeye gelen kişilerin AnkaraKart'a ihtiyaç duyacaklarını belirtmek gerekmektedir. Ankamall'a en yakın ulaşım aracı olarak metro kullanılmaktadır. Bununla birlikte Ankamall alış veriş merkezinin yakınında konumlanan Kızılay metro istasyonu da bu alanda en çok tercih edilen metro durakları arasında yer almaktadır. Ankamall a en yakın metro durağı Akköprü Metro İstasyonudur.

Ankamall'a metro aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmak için Kızılay - Batıkent metrosuna bindikten sonra Akköprü durağında inmeniz gerekmektedir. İndiğiniz Akköprü durağından alış veriş merkezine 10 metre kadar yürüdükten sonra ulaşabilirsiniz.

Ankamall AVM Otobüs ile Ulaşım

Ankamall metro ile nasıl gidilir sorusunun yanıtını verdikten sonra Ankamall'a ulaşımda hangi otobüs duraklarının ve kaç numaralı otobüslerin ulaşımda kullanıldığına değinmek gerekmektedir. Ankamall AVM'ye Çankaya tarafından ulaşım yapacak ziyaretçilerin Dikmen Caddesi'nden geçen 145 ya da 154 numaralı otobüsleri kullanmaları tavsiye edilmektedir. Bu otobüsler Karayolları'na kadar ulaşmanızı sağlayacaktır. Karayolları durağında indikten sonra 104 numaralı otobüslere aktarma yaparak Akköprü durağında inebilirsiniz.

Bunun yanı sıra Çankaya'dan Ankamall a giden yolcu için kullanılacak diğer otobüs güzergahı da İlker Caddesi üzerinden olmaktadır. Bu güzergahı kullanmak isteyenlerin 183 ya da 186 numaralı otobüsleri kullanmaları tavsiye edilmektedir. Bu otobüsler ile Kızılay'a ulaştıktan sonra Kızılay - Batıkent metrosunu kullanarak Ankamall AVM'ye çok kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Yazımızda daha önce Kızılay'dan Ankamall'a nasıl gidilir sorusunun yanıtını vermiştik. Yeniden kısaca özetlemek gerekirse Kızılay - Batıkent metro hattını kullandıktan sonra Akköprü Metro İstasyonu'nda inmeniz Ankamall'a ulaşmak için yeterli olacaktır.

Ankamall alış veriş merkezine Mamak civarından ulaşım yapmak isteyenlerin kullanması gereken otobüsler farklı semtlerden hareket etmektedir. Mamak ilçesinde Zerdalitepe'den 355, 357, 374 ya da 386 numaralı otobüslere binmeniz tavsiye edilmektedir. Kayaş'tan hareket etmek isteyenler 220, 221 ya da 340 numaralı otobüsleri, Akdere Kurtuluş'tan ulaşım için 382, 383, 385 numaralı otobüsleri tercih edebilirler. Ankamall'a hangi otobüs gider sorusunun yanıtı olarak pek çok semtten hareket eden farklı güzergahlardaki otobüsleri söylemek mümkün olmaktadır. Örneğin Ankamall'a Gölbaşı'ndan ulaşım yapmak isteyenler 104 numaralı otobüslere binmelidir.

Ankamall Ulaşım Araçları

Ankamall'e ulaşım için hem metroyu hem de otobüsleri kullanabilirsiniz. Aşti'den Ankamall'a nasıl gidilir sorusunun yanıtı olarak metro kullanımı öne çıkmaktadır. Her iki ulaşım aracında da AnkaraKart'a sahip olmanız gerekmektedir. AnkaraKart olmadan ulaşım araçlarında yolculuk yapmanız mümkün değildir. Bu sebeple size en yakın ulaşım büfesinden AnkaraKart satın alabilirsiniz.

Ankamall alış veriş merkezine Sincan'dan ulaşım yapmak isteyen ziyaretçiler Eryaman - Etimesgut üzerinden Sincan - Batıkent metrosunu kullanabilirler. Bu metroya binen Ankamall yolcularının Akköprü durağında inmesi gerekmektedir. Ankamall yakınından geçen metro hatları M1 ve M3'tür. Bunun yanı sıra Sıhhıye'den Ankamall'a nasıl gidilir sorusunun yanıtını arayan ziyaretçiler için de 198, 419 ve 502 numaralı otobüs hatları önerilmektedir. Bu otobüs hatları Ankamall alış veriş merkezi yakınından geçmektedir.

Ankamall En Yakın Duraklar

Oldukça stratejik bir konumda bulunan Ankamall alış veriş merkezine çok sayıda otobüs ve M1 ile M2 metro hatları ulaşabilmektedir. Böylelikle fazla sayıda aktarma yapmadan ziyaretçilerin Ankamall alış veriş merkezine kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmaları mümkün olmaktadır. Ankamall alış veriş merkezine en yakın duraklar şunlardır: