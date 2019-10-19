19 Ekim 2019- Gündem Güncelleme: 31 Ekim 2019
TİKA'dan Afgan kadınlara aşçılık eğitimi
KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Afganistan'ın başkent Kabil'de savaş mağduru kadınlara aşçılık eğitimi verildi.Eğitimi başarıyla tamamlayanlar için düzenlenen mezuniyet törenine,...
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