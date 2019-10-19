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19 Ekim 2019- Gündem G: 31 Ekim 2019

TİKA'dan Afgan kadınlara aşçılık eğitimi

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Afganistan&#39;ın başkent Kabil&#39;de savaş mağduru kadınlara aşçılık eğitimi verildi.Eğitimi başarıyla tamamlayanlar için düzenlenen mezuniyet törenine,...

19 Ekim 2019 - Gündem

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