10 Şub 2022 - 14:07- Ekonomi G: 10 Şub 2022 - 14:09

Hangi hastalıklardan erken emekli olunur? 2022 Erken Emeklilik Şartları Nelerdir? Malulen emeklilik için hangi hastalıklar geçerli?

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Çalışma gücünün belirli oranlarda kaybedilmesinin ardından veya kanunda sayılan diğer hastalıkların sonradan ortaya çıkmasının ardından vatandaşlara erken emeklilik hakkı tanınmıştır.
Hangi hastalıklardan erken emekli olunur? 2022 Erken Emeklilik Şartları Nelerdir? Malulen emeklilik için hangi hastalıklar geçerli? mask
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Hastalık Nedeniyle Erken Emeklilik Şartları ve Hangi hastalıklardan erken emekli olunur? Çalışma gücünün belirli oranlarda kaybedilmesinin ardından veya kanunda sayılan diğer hastalıkların sonradan ortaya çıkmasının ardından vatandaşlara erken emeklilik hakkı tanınmıştır. Çalışma gücünün %60 oranında kaybedilmesi halinde kişilerin bu durumu raporla kanıtlamalarıyla erken emeklilik hakkından yararlanması mümkündür.

Kanunlarımızda belirlenen bu hastalıkların yanı sıra, erken emeklilik için doğuştan engeli olan kişilerin yaş şartını beklemelerine gerek yoktur. Çalışma gücünün belirli oranda kaybedilmesi ve bazı psikolojik veya fiziksel hatalıklar kişilerin erken emekli olabilmesine imkân tanımaktadır. Malulen emeklilik veya iş görmezlik ödeneği olarak farklı şekillerde ortaya çıkan bu durum için vatandaşların kanunda belirlenen bazı şartları taşımaları gerekmektedir.

Sağlık sorunları nedeniyle kişilerin erken emeklilik hakkından yararlanmaları için söz konusu hastalıkların raporlanarak SGK ve çalışan kuruma sunulması gerekmektedir. Bunun yanı sıra belirli süre sigortalı olarak çalışmanız da erken emeklilikten yararlanmanız için gerekmektedir.

Sağlık Nedeniyle Erken Emeklilikte Prim Sayısı

Malullük aylığının bağlanması için aranan ilk şart prim gün sayısının belirlenen sürelerde ödenmiş olması ve 10 yıllık sigortalı çalışma süresinin tamamlanmasıdır. 1800 gün prim ödeme şartı ve 10 yıl sigortalılık ile vatandaşların belirli hastalıklardan dolayı malulen emeklilik hakkına sahip olmaları mümkündür. Geçici malul aylığının kalıcı olarak verilmesi için çalışma gücünün en az %60 oranında kaybedildiğine dair sağlık raporunun alınması şarttır.

Başkasına bakmakla yükümlü kişiler için 10 yıllık sigortalılık sürelerine bakılmamaktadır. Ancak yine de 1800 günlük prim ödeme sürelerinin tamamlanmış olması gereken en önemli şartlar arasında yer almaktadır.

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10 Şub 2022 - 14:07 - Ekonomi

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