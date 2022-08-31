Ankara Sosyete Pazarları Yerleri ve Açık Olduğu Günler! Sıhhiye Sosyete pazarı, Yenimahalle Sosyete Pazarı, Yaşamkent Sosyete Pazarı Ne Zaman Açık...

Ankara’nın birçok farklı bölgesinde farklı günlerde sosyete pazarları kurulmaktadır. Binlerce çeşit ürününün satıldığı bu pazarlara vatandaşların her hafta yoğun ilgisi gözlemlenmektedir. Türkiye’nin birçok büyük kentinde de hali hazırda kurulan bu sosyete pazarları, Ankara Pazar kültürünün önemli bir parçası halini almıştır.

Ankara sosyete pazarları, başkentin birçok farklı merkez ilçesinde ve mahallesinde kurulmaktadır. Özellikle Ankara’nın metropol merkezleri arasında gösterilen; Batıkent, Sıhhiye, Etimesgut. Bahçelievler ve Çankaya bölgeleri birçok farklı sosyete pazarına ev sahipliği yapmaktadır. Farklı gün ve saatlerde kurulan bu sosyete pazarlarına Ankaralılar yoğun ilgi göstermektedir.

Ankara dışından da birçok bölgeden bu sosyete pazarlarına vatandaşlar yoğun ilgi göstermektedir. Ankara sosyete pazarı gün ve saatleri, sosyete pazarlarının kurulduğu bölgelere göre değişiklik göstermektedir.

Ankara Sosyete Pazarları Nerelerde Kuruluyor?

Ankara’nın meşhur sosyete pazarları, Ankara’nın sayısız noktasında farklı günlerde hizmet vermektedir. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinden alınan izinlerle satışlarını gerçekleştiren kişiler arasında Ankara dışından birçok kişi de katılım sağlamaktadır. Ankara sosyete pazarının kurulduğu ilçeler;

Bahçelievler 3. Cadde sosyete pazarı

Yenimahalle Batıkent sosyete pazarı

Sıhhiye Çankaya sosyete pazarı

Gerçek İstanbul sosyete pazarı (Çankaya)

Ayrancı Antika pazarı (Çankaya)

Eryaman sosyete pazarı

Elvankent sosyete pazarı

Yaşamkent sosyete pazarı

Konutkent sosyete pazarı (Ümitköy)

Ankara’nın en meşhur sosyete pazarları arasında yer almaktadır. Hemen hemen haftanın her günü farklı bölgede faaliyette bulunan sosyete pazarları, uygun fiyatlı ürünlerin satışını gerçekleştirerek vatandaşlardan yoğun talep görmektedir.

Ankara’nın farklı bölgelerinde kurulan sosyete pazarlarına gitmek için belirli hareket noktalarından Ankara sosyete pazarı ücretsiz servislerini kullanabilir ya da belediyenin toplu taşıma araçlarıyla kısa sürede Ankara’nın her yerinden sosyete pazarlarına ulaşım sağlayabilirsiniz.

Türkiye’nin birçok farklı bölgesinden yıllardır yaygın olarak kurulan sosyete pazarları, Ankara’da en çok ilgi gören pazarlar arasında yer almaktadır.

Ankara Sosyete Pazarı Kurulduğu Günler ve Saatler!

Türkiye’nin en kapsamlı ve en geniş ürün çeşitliliğine sahip olan sosyete pazarları, Ankara’da kurulmaktadır. Başkent’in farlı noktalarında kurulan sosyete pazarları, kurulduğu tüm günlerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşmaktadır.

Ankara sosyete pazarı kurulduğu günler ve kurulduğu bölgeler;

Çankaya Sıhhiye sosyete pazarı – Her Perşembe

Ayrancı Antika pazarı – Her Pazar

Yaşamkent sosyete pazarı – Cumartesi günleri

Ümitköy sosyete pazarı (Konukkent) – Çarşamba, Cumartesi, Pazar günleri

Gerçek İstanbul Sosyete Pazarı – Salı, Çarşamba, Cuma, Cumartesi, Pazar günleri

Saat 07.00 ve 20.00 arasında kurulmaktadır. Ankara sosyete pazarlarının hemen hemen hepsine Ankara2nın farklı bölgelerinden kalkan ücretsiz servislerle de ulaşmak mümkündür. Birçok farklı ürünü uygun fiyatlarla satın alabileceğiniz Ankara soyete pazarları, haftanın neredeyse tüm günlerinde, Ankara’nın farklı noktalarında hizmet vermektedir.

Ankara Sosyete Pazarında Satılan Ürünler!

Ankara sosyete pazarlarında, kurulduğu tüm günler için binlerce çeşit ürün satışı gerçekleştirilmektedir. Ankara sosyete pazarlarının büyük bir bölümünde vatandaşlar, ihtiyaç duydukları birçok farklı ürünü temin edebilirler. Ankara soyete pazarında satılan ürünler arasında vatandaşların yoğun talep gören ürünler;

Giyim, spor ayakkabı, bijuteri

Organik gıdalar

Nevresim, yatak ve masa örtüleri

Hırdavat, ev tekstil ürünleri

Ev dekorasyon ürünleri (tablo, resim çerçevesi, biblo vb.)

Çanta, eşarp, şal vb.

Daha birçok yüzlerce ürüne uygun fiyatlarla Ankara sosyete pazarlarından ulaşabilirsiniz.

Ankara sosyete pazarı ücretsiz servis saatleri ve servislerin hareket noktalarını öğrenerek ücretsiz olarak sosyete pazarlarına ulaşabilirsiniz. Ankara ve Ankara dışından yüzlerce esnafın ürünlerini sergilediği Ankara sosyete pazarları, vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.

Ankara’da birçok farklı bölgede aktif olarak hizmet vermesinden dolayı vatandaşlar tarafından sosyete pazarları en sevilen alışveriş mekânları arasında gösterilmektedir.

Ankara Yenimahalle sosyete pazarı açılış günü olan Cuma ve Pazar günlerinde vatandaşların en çok ziyaret ettiği sosyete pazarlarından biridir. Ankaralıların her hafta yoğun ilgisiyle karşılaşan Yenimahalle sosyete pazarı, Ankara’nın en ucuz sosyete pazarları arasında gösterilmektedir.

Ankara Sosyete Pazarı Ücretsiz Servis Yerleri ve Saatleri!

Ankara’nın en çok ilgi gören sosyete pazarlarından biri olan Gerçek İstanbul Sosyete Pazarı, kurulduğu; Salı, Çarşamba, Cuma, Cumartesi, Pazar günlerinde geçerli olmak üzere, Ankara’nın birçok farklı noktasından ücretsiz servis hizmeti sağlamaktadır. Gerçek İstanbul Sosyete Pazarı servis saatleri ve servis noktaları;

Yapracık – Toki – 10.30 (saatte bir)

Toki – Turkuaz – 11.00 (saatte bir)

Yaşamkent – Atabilge – 10.30 (yarım saatte bir)

Uludağ Kebap – Türkkonut – 10.30 (yarım saatte bir)

Ümitköy – Konutkent – 10.15 (on beş dakikada bir)

Eryaman – Okyanus – 10.30 (yarım saatte bir)

Ücretsiz hizmet vermektedir. Binlerce çeşit; ev tekstil ürünü, giyim, aksesuar, elektronik aletler, mutfak eşyaları vb. sayısız ürün pazarlanmaktadır. Ankara sosyete pazarı bölgeleri, pazarın kurulduğu günlerde, bölgeye Ankara’nın farklı bölgelerinden yüzlerce insanın akın etmesine neden olmaktadır. Ucuz ve kaliteli birçok ürünün kolayca satın alınabileceği Ankara ucuz sosyete pazarları, her geçen gün ürün çeşitliliğini geliştirmekte ve Ankara’nın pazarcılık kültürünün gelişmesinde önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.

Ankara sosyete pazarlarına Türkiye’nin birçok noktasından vatandaşlar yoğun ilgi göstermektedir.