Halit Kıvanç kimdir? Halit Kıvanç kaç yaşında, aslen nereli?

Türkiye’nin en başarılı spikerlerinden biri olan Halit Kıvanç, son günlerde sosyal medyanın gündeminde ilk sırada yer almaktadır. Başarılı spikerin öldüğüne dair asılsız iddialar kısa süre içinde Türkiye’nin gündemine oturmuş ve birçok kişi tarafından iddianın kaynağı merak konusu olmuştu.

Meslek hayatı boyunca sayısız önemli olayın izleyicilere aktarılmasında önemli bir rol üstlenen Halit Kıvanç, Türk radyo ve televizyon tarihinin en uzun süre spikerlik yapmış isimlerinden biridir. Keyifli anlatımı ve örnek yaşamıyla tüm vatandaşların sempatisini kazanmayı da başarmıştır.

Halit Kıvanç Kimdir?

1925 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Halit Kıvanç, spikerlik kariyerine başladığı ilk andan itibaren vatandaşların yakından tanıdığı isimler arasında yer almıştır. Meslek hayatı boyunca sayısız başarıya imza atmış olan Halit Kıvanç, dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Pele ile de ilk röportaj yapan gazeteci unvanına da sahiptir. Ülkemizde ve dünyada Halit Kıvanç’ın tanınmasında oldukça etkili olan bu olaydan sonra daha birçok başarıya imza atmış ve hem dünyada hem de ülkemizde en sevilen spikerler arasında yerini almıştır.

97 yaşındaki Halit Kıvanç

Türkiye’nin en ünlü ve en uzun süre spikerlik yapmış isimlerinden biri olan Halit Kıvanç, geçtiğimiz günlerde öldüğüne dair haberlerin yayılmasının üzerine sosyal medya hesabından bu iddiaları yalanlamıştı. 97 yaşındaki Halit Kıvanç, hakkında çıkan bu haberlerin ardından bir kez daha tüm Türkiye’nin gündeminde ilk sırada yerini almıştır.

Türkiye’nin en önemli gazetelerinde, radyoda ve televizyon kanallarında başarılı bir meslek hayatı yaşayan Halit Kıvanç, dünyanın en önemli haber kuruluşu olarak gösterilen İngiliz haber devi BBC’de de 1 yıla yakın çalışmıştır. Spor spikerliği yapmaya başladıktan kısa süre sonra tanınmaya başlayan Halit Kıvanç, 1983 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla spikerlik kariyerini noktaladığını açıklamıştı. Bu tarihten sonra gazeteciliği ve aktif meslek hayatını sürdürmeye devam eden Halit Kıvanç, Türkiye’nin en önemli gazetecilerinden biridir.

Spora ve mesleğine olan tutkusuyla Türk gazete, televizyon ve radyo tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başaran Halit Kıvanç, aynı zamanda koyu bir Fenerbahçelidir. Fenerbahçe TV’de uzun süre program yapan Halit Kıvanç, ülkemizin en önemli gazeteci ve sunucularından biridir.

Halit Kıvanç’ın Eğitimi ve Mesleki Kariyeri!

18 Şubat 1925 yılında İstanbul Fatih’te dünyaya gelen Halit Kıvanç, orta öğrenimini İstanbul Pertevniyal Lisesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde üniversite eğitimi almıştır. Hukuk eğitimini tamamladıktan sonra yaklaşık 3 aya yakın hakimlik yapan Halit Kıvanç, kısa süre sonra gazeteciliği tercih ederek Türkiye’nin önde gelen gazetelerinde çalışmaya başlamıştır.

Milliyet, Güneş, Tercüman ve Hürriyet başta olmak üzere Türkiye’nin en önemli gazetelerinde üst düzey yöneticilik ve yazarlık yapan Halit Kıvanç, bu gazetelerden edindiği tecrübelerle birlikte Türkiye’nin ilk spor gazetesi olan Türkiye Spor Gazetesini çıkarmaya başladı.

Alp Zizek ve Halit Talayer ile birlikte çıkardıkları gazetede uzun süre faaliyet yürüttükten sonra, dünyanın en önemli basın kuruluşlarından biri olan İngiliz Haber Ajansı BBC’de 1 yıla yakın bir süre gazetecilik faaliyetlerine devam etmiştir. Ülkemizde televizyonların yaygınlaşmasının ardından Türk televizyonculuğunun gelişmesinde de önemli katkılar sunan Halit Kıvanç, dünyada ve Türkiye’de sayısız ilke imza atmış ve adının herkes tarafından duyulmasını sağlamıştır.

Dünyanın en önemli spor müsabakalarının sunuculuğu görevini üstlenen Halit Kıvanç, FIFA Dünya Kupası müsabakalarını televizyonda sunan ilk Türk spiker olma unvanına da sahiptir. Bununla beraber FIFA Dünya Kupası’nın 10 final karşılaşmasını televizyondan ve radyolardan canlı olarak seyirciye aktarmıştır.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Spor Yazarları Derneği başta olmak üzere Türkiye’nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından toplamda 200’ün üzerinde ödüle layık görülmüştür. Bunun yanı sıra uluslararası ve yerel birçok farklı ödül töreninde de sayısız ödüle layık görülmüştür.

1983 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası maçından sonra maç spikerliğini noktalayacağını duyuran Halit Kıvanç, bu tarihten sonra yazarlığa ve gazeteciliğe yönelmiştir. Sayısız televizyon programının sunuculuğunu gerçekleştiren Halit Kıvanç, keyifli anlatımı ve kusursuz diksiyonuyla uzun yıllar Türk halkının kulaklarında yer edinmiştir. Yazar, spiker ve gazeteci olarak anılan Halit Kıvanç, aynı zamanda yazar ve müzisyen Ümit Kıvanç’ın da babasıdır.

Dünya futbol tarihinin efsane isimlerinden biri olan başarılı Brezilyalı futbolcu Pele ile röportaj yapan ilk gazeteci olma özelliğiyle de dünyada da birçok kişi tarafından tanınmakta ve sayısız genç gazeteciye ilham olmaktadır. Kullandığı akıcı Türkçesi ve eğitici çalışmalara imza atması nedeniyle Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından kariyer dalında ödüle layık görülmüştür.

Türkiye’nin önde gelen spor ve haber kanallarının radyo ve televizyonlarında sayısız programa imza atan Halit Kıvanç, aynı zamanda 10’un üzerinde kitap yazmış ve ünlü sunucunun yazarlık yönü de ortaya çıkmıştır. Türk ve dünya spor tarihinin aydınlık seslerinden biri olan Halit Kıvanç, yakın tarihimizin yaşayan en önemli isimlerinden biridir. Belirli dönemlerde çeşitli televizyon programlarına konuk olan Halit Kıvanç, sunuculukta 50. Yılını kutladığı 2005 yılında birçok ödüle layık görülmüştür.