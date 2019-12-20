Damadın En Mutlu Günü, En Acı Günü Oldu: Düğünde Döverek Öldürdüler!

Los Angeles'ın Chino semti üzerinde Pazar günü yaşanan söz konusu olayda isminin Josue Castaneda Ramirez olduğu öğrenilen 19 yaşındaki şahıs ve yine Rony Cestaneda Ramirez olduğu öğrenilen 28 yaşındaki diğer şahıs bir evin arka bahçesinde yapılan düğüne davetsiz bir şekilde girdi. Kardeş oldukları öğrenilen 2 şahsı düğünde tanıyan kimse yoktu.

Durumun anlaşılmasıyla birlikte düğün sahibi olan damat Joe Melgoza, Ramirez kardeşlerden rahatsız olduklarını ve düğünü terk etmelerini istedi. Duyduğu bu laf karşısında sinirlenen 2 şahıs düğünde büyük kavha çıkarttı.

Meydana gelen arbede sonucunda çok sayıda kişi ufak / büyük yaralandı. Ramirezler, damat Melgoza'yı başka bir evin bahçesine çekti ve orada öldürene kadar dövdüler. Başından ağır yara alan yaşının 30 olduğu öğrenilen Melgoza, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata tutunmayı başaramadı.

Olayın hemen ardından yaşadıkları evin yakın konumlarında polis ekiplerince gözaltına alınan 2 cani kardeş, Melgoza'nın ölümüyle birlikte karakolda gerçekleştirilen işlemler sonrasında tutuklanarak cezaevine atıldı.

Düğün gecesinde kavgaya karıştığı tespit edilen bir diğer şahsın da yine polis ekiplerince arama çalışmaları devam ediyor. Savcılık, iki kardeşin kasten adam öldürme suçlamasıyla yargılanacağını ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılma taleplerinin olacağını anlttı.

Jeo Melgoza'nın düğün gecesi hayatını kaybetmesiyle birlikte 11 yaşındaki kızı için, geçtiğimiz Salı günü İnternet'te oldukça hoş bir kampanya altına imza atıldı. Açılan kampanya sonucunda toplam olarak elde edilen paranın 1 gün içerisinde 22.000 $ olduğu da açıklandı.

En mutlu gününde, hayatının en acı anını yaşayan damat ve bu anlara şahit olan gelin yürekleri dağladı.