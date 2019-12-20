Google, Türkiye'den Çekiliyor mu? İşte Son Dakika Gelişmesi...

Google'ın Dünya genelinde arama pazarı konusunda lider konumda olmasını kötüye kullanıp, çevrim içi alışveriş pazarı olan Google Play'deki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırması sebebiyle; 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiğinden dolayı devam etmekte olan soruşturma çerçevesinde artık sözlü aşama sürecine giriliyor. Söz konusu sürecin 5 Şubat 2020'de yapılacak olan toplantıyla başlayacağı ifade edildi.

Rekabet Kurumu'nun paylaştığı bilgilere göre,, toplantıya katılmak isteyen şikayetçi ve tüm 3. kişilerin "Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ" çerçevesinde, toplantısı konusuyla ilgili olarak menfaat ilişkilerini açığa çıkarmakta olan tüm bilgi ve belgelerin içerildiği dilekçenin 27 Ocak 2020 tarihine kadar Rekabet Kurumu'na ulaştırılmasının gerektiği açıklandı.

Olay Ney?

Birkaç gün önce Rekabet Kurumu, Google'ın haksız rekabete sebebiyet verdiğini belirterek, teknoloji devi Google'a oldukça yüksek miktarda bir ceza kesmişti. Gooogle'da bunun üzerine Türkiye'de çalıştığı tüm iş ortaklarına eş zamanlı olarak bir mesaj gönderdi ve artık yeni cep telefonlarında Android desteğinin kesileceğini, bu sebepten dolayı Youtube başta olmak üzere Chrome gibi çok sayıda uygulamanın kullanılmayacağı ortaya çıkmıştı.

Bu kapsamda buna bağlı olarak çalışan bazı markaların Android yerine farklı bir sistem bulmak yerine direkt olarak Türkiye pazarına giriş yapmayacakları ya da direkt olarak pazardan sonsuza kadar çekilecekleri söylenmişti.

Bugün Erişim Sıkıntısı Yaşandı

Google'ın Türkiye'den erişimi keseceğiyle ilgili haberlerin yayılmasıyla birlikte özellikle bu sektörde olanlar gözünü, kulağını Google'da vermiş durumdalar.

Bugün öğlene yakın saatler içerisinde 2 saat boyunca kesik erişim ve tam erişim problemi yaşanan Google, Türkiye'de erişim engellendi mi? korkusuyla baş başa bıraktı. Fakat sonradan yapılan incelemelerde kesintilerin global anlamda ufak bir arıza sonucu oluştuğu ortaya çıktı.