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Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: Akın Akın Sınıra Geliyorlar... 50.000'e Ulaştı!

Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılım gerçekleştirebilmek adına ziyarette bulunduğu Malezya'da oldukça önemli açıklamalar altına imza atan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şuanda İdlib'den Türkiye'ye doğru geçiş yapan 50.000 insan olduğunu, zaten Türkiye'de 4 milyon Suriyelinin kaldığını, bir 50.000 daha geldiğini söyledi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı olan Sultan Abdullah, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve bunların yanı sıra Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile birlikte 2019 yılına özel olan Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen "Kalkınmanın Önceliği ve Zorluklar" teması içeren yuvarlak masa toplantısına katılım gerçekleştirdi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile özel yaptığı görüşmes onrasında masa toplantısına geçme kararı alan Erdoğan, gündemle ilgili oldukça önemli açıklamalar altına imza attı.

50.000 Tane Daha Geliyor!

Türkiye'de yaşanmakta olan mülteci problemiyle ilgili konu açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda güncel olarak İdlib'den yola çıkan ve Türkiye'ye sığınma isteğiyle hareket eden tam 50.000 kişinin olduğunu söyledi. 

Türkiye'nin güncel olarak 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaparak, rahat yaşam koşulları oluşturulduğunu sözlerine ekleyen Erdoğan, bu 4 milyonun üzerine bir 50.000 daha ekleneceğini açıkladı.

Terörle Mücadele

Yapmış olduğu açıklamalarda Suriye'de oluşturulacak olan güvenli bölge için birçok batı ülkesini eleştirdi. Güvenli bölge inşasından konu açılınca hiçbir destek alamadıklrını; fakat silah istediklerinde sayısız silah alabildiklerini söyledi. Terör örgütleriyle mücadele içerisinde olmak gerekli. Nasıl teröristle mücadeleedeceğiz dieerek açıklamalarına devam eden Erdoğan, lafla peynir gemisi yürümez sözünün benzeri olan lafla terörle mücadele olmayacağını bildirdi, bu mücadelenin ancak icraatla yapılacağını vurguladı.

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