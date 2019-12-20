Kışı Geçirmek İçin Cezaevine Girme Amacıyla Bisikletli Şahsı Ezdi: Müebbet Hapis Cezası...

Almanya'da kışı geçirmek için cezaevine girme amacıyla bisiklet süren bir şahsa çarpan, yaşının 62 olduğu bilgisine ulaşılan evsiz adam müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Saldırganın daha önceden herhangi bir şekilde tanışmadığı bisikletli şahsın, ülkenin kuzey bölgesinde yer alan Aşağı Saksonya eyaletinde bir bisiklet yolund yaşanan bu olay sonucunda ağır yaralandı.

"Cezaevinde Sürekli Bakım..."

Oldenburg'da olayla ilgili yapılan yargılamada, mahkeme heyeti yaşı 62 olan evsiz adamın, bir cezaevinde sürekli bakımını talep ettiğini belirtti ve zanlının motivasyonunun açgözlülük olarak tespit edildiği açıklandı. Saldırı gerçekleştiği esnada, zanlının evinin olmdığını ve araç plakasının kullanım süresinin de çok uzun süre önce dolduğunu ifade eden yargıçlar, Zanlının, bisiklet şeridine gitmekte olan 48 yaşındaki bisiklet sürücüsünün üzerine sürerek bilinçli bir şekilde çarptığını ekledi.

Pişmanlık Duydu

Yargılar, zanlının bunu planlayarak gerçekleştirmesinin ve açgözlülük motivasyonunun; bunun cinayet girişimi olarak değerlendirilerek yargılanmasına sebep doğuracağını açıkladı.

48 yaşındaki bisiklet sürücüsünde, saldırı sebebiyle oluşan hem fiziki, hem de psikolojik etkilerin hala devam ettiği de söylenen yargılamada, zanlının pişman olduğu ve çıkarıldığı takdirde aydan aya hesabına yatan emekli maaşını kurbana verebileceğini söylediği öğrenildi.

Türkiye'de de Yapıyorlar

Birkaç yıl önce Türkiye'de her yıl düzenli olarak gasp / hırızlık gibi cezası düşük olan suçları işleyerek kışı geçirme amacıyla cezaevine giren çok sayıda kişi olduğu tespit edildi.

Bu kişilere olayla ilgili soru yöneltildiğinde; kışın evleri olmadığını bu sebepten dolayı da soğukta kalmamak adına cezai yaptırımı düşük olan suçlar işleyerek kışı cezaevinde geçirip, yazın ya da bahar aylarında cezaevinden çıktıklarını anlatmışlardı.

Twitter'dan Öneriler

Twitter'da hem Türkiye'de yaşanan bu tarz olaylar hem de Amerika'da meydana gelen bu olayla ilgili devletin evsiz bireylere kışın destek vermesyle birlikte hepsinin önüne geçilebileceği ifade edildi.