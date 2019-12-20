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Öldürülen 4 Yaşındaki Leyla'yla İlgili Davada Son Dakika Gelişmesi! Serbest Bırakıldı...

Ağrı'da 2018 yılı içerisinde Ramazan Bayramı'nda gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gün boyunca hiçbir türlü haber alınamayan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeninin bulunması Türkiye'nin yüreğini yakmıştı. Aydemir'in ölümüyle ilgili olarak tutuklu yargılanan babasının amca tarafından kuzeni, mevcut delil durumu, tutukluluk süresi ve dosyada gelinen aşamalar sebebiyle 17 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Ağrı'da 2018 yılı içinde Ramazan Bayramı için gittiği dedesinin köyünde kayıplara karışan ve  18 gün boyunca kendinden haber alınamayan henüz 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni bulunmuştu. Henüz 4 yaşında olan kızı kimin öldürdüğü bilinmezken olayla ilgili araştırmalar hala devam ediyor.

Leyla Aydemir olayıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Tutuklu yargılanan ve 17 aydır cezaevinde olan 4 yaşındaki küçük kızın babasının amca tarafından kuzeni mehmet Ali Aydemir, 17 ay sonra serbest bırakılarak tahliye edildi. Diğer tutuklu şahıs amca Yusuf Aydemir ise hala cezaevinde.

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, küçük kızın ailesinin avukatın bürosuna gidip; kendilerinin şikayetçi olmak istemediklerini, avukatın da davaya gelmesini istemediklerini söylediği ortaya çıkmış ve Aydemir ailesi, 4 yaşındaki kızlarını öldüren sanıklardan şikayetçi olmadığını söylemişti.

Bunun ardından mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarını aldıktan sonra, amca Yusuf Aydemir'in de tutuklanmasına karar vererek ailenin ifadelerini dinlememişti. Çünkü ölen çocuk 4 yaşında.

Tutuklu yargılanan Mehmet Ali Aydemir, 17 ay boyunca cezaevinde kaldıktan sonra mevcut delil durumu, tutuklukta geçen süre, dosyanın geldiği aşama sebebiyle cezaevinden tahliye edildi. 

Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılamada duruşma ileri bir tarihe ertelendi. 2. celse için 21 Şubat 2019 tarihinde tekrardan mahkeme kurularak 4 yaşındaki bebeğin ölümüyle ilgili tüm detayların aydınlatılması bekleniyor.

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