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Şehidin Var Türkiye! Acı Haber Geldi...

Milli Savunma Bakanlığı, dün Hakkari Çukurca bölgesi üzerinde EYP'nin infilak etmesi sonucunda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan askerimizin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadığını açıkladı. Bunun yanı sıra, üst bölgesinden enfeksiyon kapan bir askerin daha şehadet şerbeti içtiğinin duyurusu yapıldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Türkiye'yi yasa boğan 2 acı haber geldi. 19 Aralık 2019 tarihinde Hakkari'nin Çukurca bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucunda ağır yaralanan bir kahraman askerimiz; doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunmayı başaramadı ve bugün şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada "kahraman silah arkadaşımız" diyerek bahsettiği şehidimizin yanı sıra, bir diğer şehidimizin de duyurusunu yaptı.

Üs bölgesinde nöbet tuttuğu esnada sivrisinek ısırmasının sonucunda "batı nil virüsü" enfeksiyonu kapan bir askerimizin daha şehit olduğu, Milli Savunma Bakanlığı tarafından bildirildi.

Acı haberlerin art arda gelmesi milletimizi yasa boğdu. lay Twitter'da gündem oldu.

Milli Savunma Bakanlığı; Kendilerini ve Türk milletini acı ve hüzne boğan bu olay sonucunda hayata gözlerini yuman aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ve üzüntülü ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Yüce Türk milletine baş sağlığı ve sabır diledi.

Şehidimizin Cansız Bedeni Memleketine Getirildi

Hakkari Çukurca'da PKK'lı teröristler tarafından haince tuzuklanan EYP'nin infilak ettirilmesi sonucunda hayatını kaybeden İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Tunç'un cansız bedeni memlekete Uşak'a geldi.

Akşam saatlerinde Ankara'dan askeri uçakla birlikte kalkış yapan şehidimizin naaşı, Uşak Havaalanı'na ulaştırıldı. Şehit Tunç'un Türk bayrağına sarılı cansız bedeni, babası Recep Kaçar, annesi Gülüzar Kaçar, Uşak Vali Yardımcıları Sait Topoğlu ve Muammer Balcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kılıç, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, ve protokol üyeleri tarafından havaalanında karşılandı.

Askeri uçaktan, silah arkadaşlarının omzunda indirilen şehidimizin tabutu, geçit töreni sonrasında kara yolu ile birlikte Kütahya Simav ilçesine gönderildi.

Şehidin annesiyle bbası, karşılama töreni boyunca gururla ayakta durdu. Şehit Tunç'un cansız bedeni, yarın kılınacak ikindi namazına müteakiben cenaze namazı sonrasında Güney kasabasında defnedilecek.

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