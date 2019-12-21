Hava Sıcaklıkları Çakılacak! Tam 12 Derece Düşüyor... DONACAĞIZ!

Sıcaklık rekorları kırılan Kasım ayının sonrasında Ilık bir şekilde geçirdiğimiz Aralık ayı'da mevsim normallerinin üzerinde kapanıyor. Hava sıcaklıklarının sonunda mevsim normallerine geleceği ve bu kapsamda düşüş göstereceği bilgisi verildi.

Yarı itibarıyla Türkiye'yi etki altına alacak soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar mevsim normalleri seviyesinde dengelenecek. Hatta bazı noktalarda mevsim normallerinin de altına inecek. Düşüş gösteren hava sıcaklıkları beraberinde kar yağışı da etkisini gösterecek. Gelecek haftanın ortaları itibarıyla Türkiye'de özellikle iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.

12 Derecelik Düşüş

Bugün İstanbul'da 15 - 18 derece aralığında hissedilmekte olan hava sıcaklıkları; 1 haftalık süre içerisinde 6 dereceye kadar düşüş gösterecek. Bunu takip eden günlerde ise hava sıcaklıklarında - seviyelerine inme söz konusu olacak. Aralık ayının son, yeni yılın ilk günleri İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterecek. Beyaza bürünen İstanbul'da geç gelen kışın keskin soğukluğu alması bekleniyor.

Soğuk Hava Dalgası Kalıcı

Küresel tahmin sistemleri tarafından alınan veriler kapsamında 26 Aralık 2019 tarihinden itibaren yurdu ciddi bir şekilde soğuk hava dalgası etkisi altına alacak. Edirne'den Kars'a her şehri vuracak olan bu dalga, ilerleyen günlerde de etkisini artırarak devam edecek.

2020 yılının geldiği hafta Türkiye'nin onlarca şehrinde kar yağışı etkili olacak. Hem soğuk hem de karlı olan hava dalgası Ocak ayının sonuna kadar kalıcı olacak. Şubat ayında ise nasıl bir havanın geleceği henüz tahmin edilemiyor.

Soğuk Havaya Karşı Dikkat!

Türkiye'de Kasım ayında gelmesi gereken kış ayının etkisi Aralık ayının bitmesine 10 gün kala hala görülmedi. Havaların sıcaklığına alışan vücutların bu ani düşüş karşısında hassas kalabileceği ve vatandaşların soğuk havaya karşı dikkatli olarak hem kalın giyinmesi, hem de yanlarında şemsiye v.s. tedarikli gezmesi söylendi.