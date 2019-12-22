Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 00:09 TSİ- Gündem G: Bugün 00:15 TSİ

Cani Baba Kan Dondurdu! Oğullarına Saldırdı: 1 Ölü 2 Yaralı

Osmaniye'de cani baba, tartıştığı 3 oğlundan birini öldürdü ve diğer ikisini yaraladı. Polis ekipleri tarafından yaka paça yakalanan katil, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
mask

Osmaniye'de tartışma yaşadığı oğullarından 42 yaşında olan İsmail Çokan'ın katili olan, diğer oğulları 35 yaşındaki Hüseyin Çokan ve 31 yaşındaki Muhammet Çokan'ı yaralayan 66 yaşındaki Ahmet Çokan tutuklanarak cezaevine gnderildi.

Sebep: Para

Dün saatler 19:00'u gösterdiği esnada Kazım Karabekir Mahallesi, Kuzey Çevre Yolu üzerinde yaşanan söz konusu olayda, vinç işletmecisi olan Ahmet Çokan, yapılan iddialara göre ortak iş yaptığı oğulları İsmail, Hüseyin ve Muhammet Çokan ile şiddetli bir tartışma içine girdi. 

1 Ölü 2 Yaralı

Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Baba, belinde bulunan tabancayı çıkararak 3 oğlunu da kurşun yağmuruna tuttu. Vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden kardeşler, kanler içinde yere yığıldılar. Yaralı olan 3 kardeş, silah seslerini duyan vatandaşlar tarafından yapılan ihbarla birlikte hemen olay yerine gelen sağlık ekiplerinde tedaviye alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak tedavisi devam eden İsmail Çokan, doktorların tüm çabas ve müdahalesine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Yoğun bakıma alınan kardeşlerden ortanca olan Hüseyin Çokan'ın da ağır yaralı olduğu ve durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olay sonrasında baba polis ekiplerince yaka paça yakalandı.

Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Polis ekiplerine verdiği ifadede, beraber çalıştıkları oğulları ile para sebebiyle sözlü tartışmaya girdiklerini ve ardından tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahını çekerek oğullarını kurşun yağmuruna tuttuğunu aktaran baba, polisteki işleleri sonrasında nöbetçi mahkemeye sevk eildi. Katil Baba, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bugün 00:09 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İstanbul'da Sokak Ortasında Çatışma: 2 Kişi Feci Şekilde... mask
İstanbul'da Sokak Ortasında Çatışma: 2 Kişi Feci Şekilde...
İzmir'de Tüyler Ürperten Olay: Gelen Banliyö Treninin Önüne Atlayıp, Parçalandı! mask
İzmir'de Tüyler Ürperten Olay: Gelen Banliyö Treninin Önüne Atlayıp, Parçalandı!
Cani Baba Kan Dondurdu! Oğullarına Saldırdı: 1 Ölü 2 Yaralı mask
Cani Baba Kan Dondurdu! Oğullarına Saldırdı: 1 Ölü 2 Yaralı
Şehidin Var Türkiye! Acı Haber Geldi... mask
Şehidin Var Türkiye! Acı Haber Geldi...
Berber Esnafı, MYK Belgesiyle kendini yeniliyor mask
Berber Esnafı, MYK Belgesiyle kendini yeniliyor
Sinema Müzesi’ne sektör temsilcilerinden ziyaret mask
Sinema Müzesi’ne sektör temsilcilerinden ziyaret
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
23 Aralık'ta başlıyor! 400 bin internet sitesi... mask
23 Aralık'ta başlıyor! 400 bin internet sitesi...
Ankara Kahve&Çikolata Festivali başladı mask
Ankara Kahve&Çikolata Festivali başladı
Yenimahalle'ye nostaljik yatırım mask
Yenimahalle'ye nostaljik yatırım
Henüz 22 Yaşında Bir Genç... Ölümüyle Yürek Dağladı! mask
Henüz 22 Yaşında Bir Genç... Ölümüyle Yürek Dağladı!
‘Getir’ market ürünlerini dakikalar içinde Ankaralıların ayağına getiriyor mask
‘Getir’ market ürünlerini dakikalar içinde Ankaralıların ayağına getiriyor
Başkentgaz Uyarıyor! Kombi ve tesisat bakımlarınızı.... mask
Başkentgaz Uyarıyor! Kombi ve tesisat bakımlarınızı....

GALERİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar mask
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı mask
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı
Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik mask
Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik
Rus savaş uçaklarından idlibe hava saldırısı mask
Rus savaş uçaklarından idlibe hava saldırısı
Kendisine alkol satılmayınca tekel bayisinde dehşet saçtı mask
Kendisine alkol satılmayınca tekel bayisinde dehşet saçtı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL