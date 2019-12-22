Cani Baba Kan Dondurdu! Oğullarına Saldırdı: 1 Ölü 2 Yaralı

Osmaniye'de tartışma yaşadığı oğullarından 42 yaşında olan İsmail Çokan'ın katili olan, diğer oğulları 35 yaşındaki Hüseyin Çokan ve 31 yaşındaki Muhammet Çokan'ı yaralayan 66 yaşındaki Ahmet Çokan tutuklanarak cezaevine gnderildi.

Sebep: Para

Dün saatler 19:00'u gösterdiği esnada Kazım Karabekir Mahallesi, Kuzey Çevre Yolu üzerinde yaşanan söz konusu olayda, vinç işletmecisi olan Ahmet Çokan, yapılan iddialara göre ortak iş yaptığı oğulları İsmail, Hüseyin ve Muhammet Çokan ile şiddetli bir tartışma içine girdi.

1 Ölü 2 Yaralı

Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Baba, belinde bulunan tabancayı çıkararak 3 oğlunu da kurşun yağmuruna tuttu. Vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden kardeşler, kanler içinde yere yığıldılar. Yaralı olan 3 kardeş, silah seslerini duyan vatandaşlar tarafından yapılan ihbarla birlikte hemen olay yerine gelen sağlık ekiplerinde tedaviye alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak tedavisi devam eden İsmail Çokan, doktorların tüm çabas ve müdahalesine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Yoğun bakıma alınan kardeşlerden ortanca olan Hüseyin Çokan'ın da ağır yaralı olduğu ve durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olay sonrasında baba polis ekiplerince yaka paça yakalandı.

Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Polis ekiplerine verdiği ifadede, beraber çalıştıkları oğulları ile para sebebiyle sözlü tartışmaya girdiklerini ve ardından tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahını çekerek oğullarını kurşun yağmuruna tuttuğunu aktaran baba, polisteki işleleri sonrasında nöbetçi mahkemeye sevk eildi. Katil Baba, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.