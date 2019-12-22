İstanbul'da Sokak Ortasında Çatışma: 2 Kişi Feci Şekilde...

Söz konusu olay, saat 21.30 civarında Zümrütevler Mahallesi, Karaca Caddesi üzerinde gerçekleşti. Büyük korku yaratan olay, sokak ortasında yaşandı.

Yapılan iddialar ve alınan bilgilere göre, içerisinde 2 kişinin yer aldığı 34 FZ 8154 plakalı bir otomobile, farklı bir araçtan silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olay sonucunda 2 kişi yaralandı. Saldırganlar, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olay yerine elen ambulansla birlikte hemen hastaneye kaldırılan yaralı şahısların, feci şekilde yaralandığı ve durumlarının oldukça kritik olduğu bilgisine ulaşılırken, polis ekiplerinin otomobili kurşunlayan şahısların yakalanması için çalışma başlattığı ortaya çıktı.

2 Şarjör Boşaltıldı

Seyir halinde olan aracın ilk olarak arkasından yaklaşan, sonrasında ise yanına gelen başka bir araç içerisinde bulunan kişiler, hareket halindeki araca yaklaşık olarak 2 şarjör (28) kurşun boşalttı. Şehirde yankılanan silah sesleri ve bağrışlar, büyük korku yaşattı.

İstanbul Değil, Texas!

Hemen hemen her gün bir bıçaklı veya silahlı saldırının geldiği İstanbul, artık sosyal medyanın bir numralı gündemi olmuş durumda. Özellikle Twitter kullanıcıları, İstanbul'da git gide azaltılması gerekirken artış gösteren bu ve bunun gibi olayları, artı şehrin İstanbul değil, Texas olarak anılacağını ifade ediyorlar.

Twitter'da büyük yankı uyandıran olayı gördüğünü söyleyen birkaç kullanıcı büyük korku yaşadıklarını, filmleri aratmayacak kadar korkunç bir şekilde yaklaşan aracın, diğer araca 2 şarjöre yakın kurşun sıktığını anlattılar.

Twitter'da yankı uyandıran bu olay sonucu devlet yetkilileri göreve çağrıldı. Bu ve bunun gibi olayların önüne geçmek adına herhangi bir aktivite olmadığını iddia eden kullanıcılar, özellikle kadın şiddet başta olmak üzere diğer tüm şiddet konularıyla ilgili özel çalışmalar yapılması talebinde bulundu.

Ayrıca bireysel silahlanma konusunda Dünya ülkeleri arasında ilk sırada olduğumuzu anlatan bireyler, devlet yetkililerinin bireysel silahlanmanın bu kadar fazla olmasına karşılık da bir çare bulmasını istediler.