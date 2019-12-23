Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: 1 Hafta Boyunca Devam Edecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son hava durumu tahminleri raporu geldi. Bu kapsamda yağışlar, Güney ve Kıyı Ege bölgeleri üzerinde oldukça yoğun bir şekilde etkisini gösterecek. Sadece bu bölgeler için değil, bunun yanı sıra Batı Akdeniz, Çanakkale'nin Güney kesimleri, Balıkesir'in batı bölümleri de yağışın etkisiyle birlikte gün boyu yağmurla karşı karşıya olacak.

Manisa, Denizli, Burdur, Isparta ve Karaman'la çevre şehirlerde; Konya'nın güney bölgelerinde oldukça kuvvetli yağış meydana gelmesi beklenirken; Aydın, Muğla, Mersin ve Adana ile çevre şehirlerinde bir tık daha kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Buzlanma ve Don

Sabah saatlerinde doğu kesimlerde böle bazında pus ve sis hadisesinin yanı sıra, Doğu Anadolu bölgesinin kuzey ve doğu tarafında bulunan şehirlerde, buzlanma ve don olayının oldukça sık bir şekilde görüleceği bildirildi. Bu sebepten dolayı özellikle araç sahiplerinin dikkat etmesi gerekiyor.

Fırtına Uyarısı

Rüzgarın, güney bölgeler üzerinden Marmara başta olmak üzere; Ege, İç Anadolu ve Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinin iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde; yüksek ve dağlık kesimlerde ise kuvvetli fırtına şekilde etkisini göstermesi planlanıyor.

Meteoroloji Uyardı

Şiddetli yağış meydana gelecek olan bölgelerde yağışların metrekareye 100 kilogram gibi bir seviyeye ulaşabileceği ifade edildi. Yine fırtınaların da genel olarak şehir merkezlerinde 80 kilometre üst sınırlı; dağlık ve yüksek kesimlerde 100 kilometre üst sınırlı olduğu bildirildi.

Çatı uçması, bina yıkılması, ağaç devrilmesi, trafo yıkılması gibi durumlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Olabildiğince fırtına sebebiyle yıkılacak her türlü nesnenin yakınında bulunmayın.

Araç sahipleri de meydana gelecek yağış ve kar olayı sebebiyle yerlerin kayganlaşması, buzlanması ve diğer tüm durumlar sebebiyle dikkatli olmak zorunda. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda; vatandaşların son derece dikkatli olması gerektiğinin altı çizildi.