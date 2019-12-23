Başkan Yaşar'dan İyi Parti ilçe teşkilatına ziyaret

*Yaşar “Yapılan baskılar muhalefeti güçlendiriyor”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, İyi Parti Yenimahalle İlçe Başkanlığını ziyaret etti. İyi Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Dursun Tekin ve yönetimine görevinde başarılar dileyen Yaşar “Birileri Türk siyaseti körleşsin istiyor. Yapılan baskılar muhalefeti yıpratmaktan çok güçlendiriyor” dedi.

İyi Parti İlçe Teşkilatı ile fikir alışverişinde bulunan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Siyasi partiler halkın refahı ve yaşam kalitesini arttırmak, ülke de adaletli bir rejimi hayata geçirmek amacıyla kurulmuş yapılardır. Bugün içinde bulunduğumuz koşullarda bunu söylemek mümkün değil. Sokaktaki vatandaşımızın, işçinin, emeklinin, köylünün, sanayici ve esnafın mutsuz olduğu bir ülkede huzur ve refah olmaz. Artık vatandaş adalete inanmıyor, hukuka güvenmiyor” dedi.

Vatandaş iyiyi kötüyü biliyor

Amacımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyetinde dil, din, ırk ve siyasi düşünce ayrımı yapmaksızın kardeşçe yaşamaktır diyerek sözlerine devam eden Yaşar, göreve geldiği günden bu yana belediyeye siyaseti sokmadığını ifade etti. Yaşar “11 yıldır kapımız siyasi parti ayrımı yapılmaksızın her vatandaşımıza açık. Toplumun hiçbir kesimine ayrım yapıyor, her mahalleye eşit hizmet götürüyoruz. Bu yapılan eşit hizmeti vatandaş görüyor ve seçimini ona göre yapıyor. Bana 3 seçimdir destek olan, oy veren vatandaşın yüzünü kara çıkarmamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.

Tekin, “Fethi başkanın her zaman yanındayız”

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Yaşar’a teşekkür eden İyi Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Dursun Tekin “Fethi Yaşar Yenimahalle’de herkesin sevgisini kazanmış bir belediye başkanıdır. Kendisinin ilçe teşkilatımıza yapmış olduğu ziyaretten dolayı onur ve mutluluk duyuyoruz. Millet İttifakı olarak başkanımıza olan desteğimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.