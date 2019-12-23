Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:44 TSİ- Belediye G: Bugün 10:52 TSİ

Başkan Yaşar'dan İyi Parti ilçe teşkilatına ziyaret

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, İyi Parti Yenimahalle İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

*Yaşar “Yapılan baskılar muhalefeti güçlendiriyor”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, İyi Parti Yenimahalle İlçe Başkanlığını ziyaret etti. İyi Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Dursun Tekin ve yönetimine görevinde başarılar dileyen Yaşar “Birileri Türk siyaseti körleşsin istiyor. Yapılan baskılar muhalefeti yıpratmaktan çok güçlendiriyor” dedi.

İyi Parti İlçe Teşkilatı ile fikir alışverişinde bulunan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Siyasi partiler halkın refahı ve yaşam kalitesini arttırmak, ülke de adaletli bir rejimi hayata geçirmek amacıyla kurulmuş yapılardır. Bugün içinde bulunduğumuz koşullarda bunu söylemek mümkün değil. Sokaktaki vatandaşımızın, işçinin, emeklinin, köylünün, sanayici ve esnafın mutsuz olduğu bir ülkede huzur ve refah olmaz. Artık vatandaş adalete inanmıyor, hukuka güvenmiyor” dedi.

Vatandaş iyiyi kötüyü biliyor

Amacımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyetinde dil, din, ırk ve siyasi düşünce ayrımı yapmaksızın kardeşçe yaşamaktır diyerek sözlerine devam eden Yaşar, göreve geldiği günden bu yana belediyeye siyaseti sokmadığını ifade etti. Yaşar “11 yıldır kapımız siyasi parti ayrımı yapılmaksızın her vatandaşımıza açık. Toplumun hiçbir kesimine ayrım yapıyor, her mahalleye eşit hizmet götürüyoruz. Bu yapılan eşit hizmeti vatandaş görüyor ve seçimini ona göre yapıyor. Bana 3 seçimdir destek olan, oy veren vatandaşın yüzünü kara çıkarmamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.

Tekin, “Fethi başkanın her zaman yanındayız”

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Yaşar’a teşekkür eden İyi Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Dursun Tekin “Fethi Yaşar Yenimahalle’de herkesin sevgisini kazanmış bir belediye başkanıdır. Kendisinin ilçe teşkilatımıza yapmış olduğu ziyaretten dolayı onur ve mutluluk duyuyoruz. Millet İttifakı olarak başkanımıza olan desteğimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Yenimahalle'den "Bir İlmek Bin Yürek" projesine destek mask
Yenimahalle'den "Bir İlmek Bin Yürek" projesine destek
KEÇMEK kursiyerlerine ücretsiz göz taraması mask
KEÇMEK kursiyerlerine ücretsiz göz taraması
Çinçin'de dönüşüm devam ediyor mask
Çinçin'de dönüşüm devam ediyor
Başkan Altınok: ''Gelinlik giymek en doğal haktır" mask
Başkan Altınok: ''Gelinlik giymek en doğal haktır"
Mamak'ta 2 ton hamsi 2 saatte tükendi mask
Mamak'ta 2 ton hamsi 2 saatte tükendi
Keçiören 'Sosyal Meydana' indi mask
Keçiören 'Sosyal Meydana' indi
Kahramankazan'da engelleri aşan kutlama mask
Kahramankazan'da engelleri aşan kutlama
Zor maçların takımı Mamak mask
Zor maçların takımı Mamak
Başkan Demirel yeni kreşi ziyaret etti mask
Başkan Demirel yeni kreşi ziyaret etti
Altındağ'da Sarıkamış şehitleri unutulmadı mask
Altındağ'da Sarıkamış şehitleri unutulmadı

Bugün 10:44 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Başkan Yaşar'dan İyi Parti ilçe teşkilatına ziyaret mask
Başkan Yaşar'dan İyi Parti ilçe teşkilatına ziyaret
Başkan Demirel yeni kreşi ziyaret etti mask
Başkan Demirel yeni kreşi ziyaret etti
Başkan Altınok: ''Geçmişine sahip çıkmayan devletlerin geleceği olmaz'' mask
Başkan Altınok: ''Geçmişine sahip çıkmayan devletlerin geleceği olmaz''
Çankayalı fotoğrafçılar Beypazarı’nda mask
Çankayalı fotoğrafçılar Beypazarı’nda
Başkan Oğuz öğrencilerle birlikte "İstiklal"i izledi mask
Başkan Oğuz öğrencilerle birlikte "İstiklal"i izledi
Ekoköy’de fidanlar toprakla buluştu mask
Ekoköy’de fidanlar toprakla buluştu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Milyonlarca Çalışana Müjde! İşte Netleşen Zamlar... mask
Milyonlarca Çalışana Müjde! İşte Netleşen Zamlar...
Henüz 22 Yaşında Bir Genç... Ölümüyle Yürek Dağladı! mask
Henüz 22 Yaşında Bir Genç... Ölümüyle Yürek Dağladı!
ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye Yaptırım Uygulayacak! Bu Gece İmza Atıyor... mask
ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye Yaptırım Uygulayacak! Bu Gece İmza Atıyor...
ATO Başkanı Baran: “Vergide dijitalleşme iş dünyasına büyük fayda sağlayacak” mask
ATO Başkanı Baran: “Vergide dijitalleşme iş dünyasına büyük fayda sağlayacak”
Masterchef Yasin Obuz Fena Yakalandı! Cebine Doldurdu... mask
Masterchef Yasin Obuz Fena Yakalandı! Cebine Doldurdu...
CHP'li Vekil, Bakana Öyle Bir Şey Gösterdi ki, Hayrete Düşürdü! mask
CHP'li Vekil, Bakana Öyle Bir Şey Gösterdi ki, Hayrete Düşürdü!

GALERİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar mask
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı mask
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı
Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik mask
Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik
Rus savaş uçaklarından idlibe hava saldırısı mask
Rus savaş uçaklarından idlibe hava saldırısı
Kendisine alkol satılmayınca tekel bayisinde dehşet saçtı mask
Kendisine alkol satılmayınca tekel bayisinde dehşet saçtı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL