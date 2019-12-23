Kaspersky ilk uluslararası teknoloji filmleri festivalini duyurdu

Kaspersky’nin çevrim içi dijital kültür dergisi Tomorrow Unlocked, ilk teknoloji filmleri festivalini duyurdu. Film yapımcıları dünyayı gelecekte daha iyi bir yer haline getirecek teknolojiler hakkında hazırladıkları kısa filmlerle festivale katılıp 10.000 dolara ulaşan ödülleri kazanma fırsatı yakalayacak. Saygın bir jüri tarafından seçilecek 10 finalist, 5 Nisan 2020 tarihinde Barselona’da düzenlenecek Tomorrow Unlocked Film Festivali’nde (TUFF) gösterilecek. Seçilen filmler ayrıca Güvenlik Analistleri Zirvesi’nde de katılımcıların beğenisine sunulacak.

Teknoloji farklı platformlar üzerinden insanları birbirine bağlayarak hayatımızı iyileştiriyor ve ileride karşımıza yeni fırsatlar çıkmasını sağlıyor. Peki bu fırsatlar neler ve bize neler getirecek?

Tomorrow Unlocked Film Festivali teknolojinin günümüzde hayatımıza nasıl etki ettiğini ve gelecekte ne gibi etkileri olacağını anlatan hikayeler içeren ilk uluslararası film festivali olacak. Festival yeniliklerin peşinde koşan sanatçıları, teknoloji tutkunlarını, düşünürleri, bilim adamlarını, hacker’ları ve girişimcileri bir araya getirmeyi hedefliyor.

Kaspersky’nin çevrim içi dergisi Tomorrow Unlocked tarafından düzenlenen etkinlik, film yapımcılarını teknolojinin dünyayı nasıl şekillendirdiğini anlatmaya davet ediyor. Ortaya çıkan eserlerin karmaşık teknik bilgileri kolay anlaşılabilen etkileyici hikayelere dönüştürmesine önem verilecek. Organizatörler işlenecek konuların gizlilik, gelecek ve topluluklar gibi konuları içermesini fakat bunlarla da sınırlı kalınmaması gerektiğini vurguluyor.

TUFF jürisi tarafından seçilecek en iyi on kısa film 5 Nisan 2020’de Barselona’da gösterilecek. Büyük ödülü kazanan filmin yapımcısı 10.000 dolarlık ödüle sahip olacak. İlk dörde giren diğer filmler 3.000 dolar, geri kalan altı finalist de 1.000 dolarlık ödül alacak.

Kaspersky Global Marka İçerikleri Direktörü Povel Torudd, “Bu yaz çıkarmaya başladığımız Tomorrow Unlocked dergisinden sonraki diğer büyük adım olan ilk film festivalimizi başlattığımız için heyecanlıyız. Modern dünya teknolojiyle gelişiyor ve bu teknoloji geleceğimizi şekillendiriyor. Ancak herkes bunu tam olarak kavrayamıyor. İşte bu yüzden yaratıcı zihinleri davet ederek onlardan insanlara dokunan, ilham veren ve onları eğiten teknoloji hikayeleri anlatmalarını istiyoruz. Harika hikayeler anlatan yüksek kaliteli kısa filmleriyle sinema dünyasına adım atmış birçok yeni film yapımcısı var ve bu yetenekli kişilere teknoloji dünyasında çalışan uluslararası bir kitleye ulaşma imkanı sunuyoruz.” dedi.

Finalistler 6-8 Nisan 2020 tarihleri arasında Barselona’da düzenlenecek dünyaca ünlü siber güvenlik konferansı Güvenlik Analistleri Zirvesi’nde de gösterilecek. Bu uluslararası etkinliğe önde gelen zararlı yazılım araştırmacıları, global emniyet teşkilatları ve finansal hizmetler, teknoloji, sağlık, üniversite ve kamu sektörlerinden üst düzey yöneticiler katılacak.

Ücretsiz başvurular 20 Şubat 2020 tarihine kadar kabul edilecek. Kısa ve öz hikayeler anlatabilenler ise en fazla beş saniyelik bir teknoloji hikayesi çekip YouTube’da #tuff5sec etiketiyle paylaşarak “The Five-Second-Challenge” yarışmasına katılabilecek. En iyi hikayeler 500 dolara ulaşan ödüller kazanacak. Başvuruyla ilgili ayrıntılı bilgileri festivalin web sitesinde bulabilirsiniz.