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Başkentliler Red Bull ile unutulmaz bir müzikal deneyim yaşadı

Oluşturduğu müzikal programlarla özgün deneyimlere imza atan Red Bull; yılın en uzun gecesinde Fransız ikili DJ/Prodüktör Acid Arab ve Cem Yıldız’ı başkentlilerle buluşturdu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Oluşturduğu müzikal programlarla özgün deneyimlere imza atan Red Bull; yılın en uzun gecesinde Fransız ikili DJ/Prodüktör Acid Arab ve Cem Yıldız’ı başkentlilerle buluşturdu. 21 Aralık Cumartesi gecesi Ankara’daki Kite’da gerçekleşen Red Bull Presents etkinliği sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

Müzik yolculuklarına Ortadoğu ezgilerini çeşitli techno ve elektronik altyapılarla yorumlayarak başlayan ve Türkiye dahil birçok ülkede beğeni toplayan Acid Arab, 21 Aralık Cumartesi akşamı Ankaralı müzikseverlerle buluştu.

Red Bull iş birliğiyle Kite’da gerçekleşen gecede, ilk olarak DJ Bairam setin başına geçti. Ardından Paris'li elektronik müzik grubu Acid Arab, Cem Yıldız ile birlikte Ankaralılar için performans sergiledi. Acid Arab'ın Fransız DJ'leri Guido Minisky ve Hervé Carvalho, geçen yıl Cem Yıldız ile birlikte gerçekleştirdikleri iş birliği ‘Stil’ ile Türk müzikseverlerin gönlünü kazanmıştı. Acid Arab aynı zamanda yeni albümü ‘Jdid’de yer alan şarkıları da Türk müzikseverler için ilk kez çaldı.

Son olarak Cihangir Çınar’ın sabahın ilk ışıklarına kadar DJ setin başında olduğu yılın en uzun gecesinde, yüzlerce müziksever eğlenceli bir müzik yolculuğuna çıkardı.
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