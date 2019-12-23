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Henüz 4 Yaşında! 5.Kattan Aşağıya...

İstanbul Ümraniye ilçesinde yaşanan tüyler ürperten olayda, henüz 4 yaşında olan küçük kız çocuğu, henüz tespit edilemeyen bir sebep sonucunda 5.kattan asansör boşluğuna düşerek yere çakıldı. Şans eseri ölmeden ağır yaralı olarak kurtulan küçük çocuğun durumu kritikliğini koruyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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İstanbul Ümraniye’de, henüz 4 yaşında olan küçük bir kız çocuğu, bir apartmanın 5.katından asansör boşluğuna düştü. Şans eseri hayatını kaybetmeyen küçük kız ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Düşüş sebebine dair ise henüz bir bilgi bulunamadı.

Hayati Riski Var

Söz konusu olay, Ümraniye Münevver Sokak üzerinde akşam saatlerinde yaşandı. Ailesiyle birlikte misafirliğe giden 4 yaşındaki Fas uyruklu İlaf el Moumen, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı 5.kattan asansör boşluğuna düşerek yere çakıldı. Çağrılan ambulansla birlikte hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan küçük kız çocuğunun hayati riskinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından başlatılan, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Dün 22:23 TSİ - Gündem

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