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İnsanlıktan Utandıran Olay! İntihar Eden Şahsı Yol Kenarına Attılar!

Adana’da çalışmakta olduğu bir fabrikada intihar ettiği iddia edilen şahsa çalışma arkadaşları öyle canice bir şey yaptı ki, duyanlar insanlıktan utandı. Şahsı arkadaşları battaniyeye sararak yolun kenarına bıraktılar. Olaya yönelik polis ekiplerince başlatılan soruşturma büyük bir hızla devam ederken, arkadaşlarının cansız bedenini yol kenarına attıkları iddia edilen 4 şüphelide 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Adana’da bir yol kenarında battaniyeye sarılı şekilde bulunan ve boynunda ip izleri görülen şahsın, geri dönüşüm fabrikası içerisinde intihar ettiğini, iş yerine zarar geleceği ve başlarına bela alacaklarından korktuklarından dolayı cesedi battaniyeye sararak yol kenarına attıkları iddia edilen 4 zanlıdan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgilere göre söz konusu olay Seyhan ilçe sınırlarında yer alan Kuyumcular Mahallesi üzerinde, 17 Aralık 2019 tarihinde yaşandı. Sabah saatler 08.00’i gösterdiği esnada bir vatandaş,  narenciye bahçesinin yakınlarında battaniyeye sarılmış bir şekilde hareketsiz halde yatan bir erkek olduğunu gördü. Durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildiren şahsın ihbarı sonrasında; olay yerine gelen ekipler şahsın öldüğünü tespit etti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İlk olarak şahsın evsiz olduğu ve soğuktan donarak ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Fakat yapılan incelemede şahsın yüzünde morluklar ve yara izleriyle, boynunda ip izi olduğu görüldü.

Boynunda yapılan ilk incelemede boğularak öldürülmüş olabileceği tahmin edildi. Polis ekiplerince yapılan ilk çalışmada şahsın kimlik tespiti yapılmazken, bir evde iple boğulup ardından yol kenarına atıldığı tahmin edildi.

İlk inceleme sonrasında ceset otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm sebebi otopsi sonrasında tespit edilecek. Polis cesedin üzerinden kimlik çıkmaması sebebiyle parmak izi alarak isminin belirlenmesiyle ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın 42 yaşındaki Mustafa El Recep olduğu ve bundan 2 yıl önce Halep’ten geldiği teşhis edildi.

Özel Ekip Kuruldu

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan Cinayet Büro Amirliği’ndeki deneyimli dedektiflerden özel bir ekip kurulması ve olayın aydınlatılmasıyla ilgili talimat verdi. Dedektifler, yapılan talimatın ardından harekete geçti ve olay yerine çıkan tüm kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi görüntülerini incelemeye aldı.

Polis ekiplerince gerçekleştirilen söz konusu incelemede, cesedin yol kenarına atıldığı görüldü. Polis görüntülerden, cesedin getirildiği otomobili takip altına aldı ve 4 kişi tarafından gerçekleştirildiğini gördü. İncelemeler iyice derine indirilince, şahısların plastik fabrikasının sahibi ve çalışanları olduğunu tespit etti. Polis bu tespit sonrasında harekete geçti ve 34 yaşındaki işyeri sahibi Serkan m.’yi, 34 yaşındaki İsa K.’yi, 38 yaşındaki Esat E.’yi ve 44 yaşındaki Savaş İ.’yi gözaltına aldı.

Korkup Atmışlar…

Emniyete getirilen şüpheliler buradaki sorgularında Mustafa El öldüren kişilerin kendileri olmadığını söyledi.  Ustabaşı Savaş İ. 15 Aralık Pazar günü fabrikaya geldiğini ve Mustafa El Recep'i kendisini asmış halde gördüğünü aktardı. Daha sonra patron ve diğer çalışanlarla konuşarak iş yerine zarar geleceği ve başlarının belaya gireceklerini düşünerek cesedi yol kenarında attıklarını iddia etti.

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