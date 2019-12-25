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Esra Erol, Bir Annenin Daha Mutluluk Gözyaşlarına Sebep Oldu: Evladına Kavuşturdu!

ATV ekranlarında izleyenlerin karşısına gelen Esra Erol'un yapımcısı ve sunucusu olduğu programda, bir anne daha evladına kavuşmanın sevincini yaşadı. 2 yaşındaki çocuğuyla tam 1 aydır görüşemeyen annenin mutluluk gözyaşları duygu dolu anlar yaşattı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Suna Beyazıt isimli anne, 2 yaşında olan çocuğunu 1 aydır göremediğini ifade ederek Esra Erol'da programına katılmış ve yardım talep etmişti. Beyazıt; 1 ay önce eşi Serkan Beyazıt'ın kendisini hareket halinde olan arabadan atıp otobanda yol kenarında bıraktığını ve 2 yaşındaki çocuğuyla o günden itibaren görüşmediğini büyük bir duygusallık yaşayarak anlatarak gözyaşlarını tutamamıştı. 

4 yıldır evli olan ve bu süre içerisinde hem psikolojik hem fiziki şiddet gördüğünü söyleyen Beyazıt, eşinin ailesinin kendini hiçbir zaman istediğini ve eşinin de kendisini ailesinin yanında bulduğu her fırsatta ezebileceği kadar ezdiğiini anlattı.

Beyazıt, henüz 2 yaşında olan çocuğunun anneye ihtiyacı olduğunu belirterek, çocuğunun geçici velayetinin kendisine verilmesini talep etti. Konuyla ilgili hemen harekete geçen Esra Erol'da ekibi, programın avukatlarıyla birlikte konuyla ilgili Adliyeye başvuruda bulundu.

Çocuğun anneye muhtaç yaşta olduğu yönünde karar veren Küçükçekmece 4.Aile Mahkemesi, henüz 2 yaşında olan müşterek çocuğun geçici velayetini anne Suna Beyazıt'a verilmesine karar verdi.

Esra Erol'da ekibi, mahkemeden gelen bu kararla birlikte canlı yayın esnasında anne Suna Beyazıt'ın eşi olan Serkan Beyazıt'ın evine giderek çocuğun anneyle kavuşmasını sağladı. Programda oldukça duygu dolu anlar yaşandı.

1 aydır evladının yüzünü göremediğini anlatan anne Beyazıt'ın mutluluk gözyaşları hem izleyenleri, hem stüdyoda bulunanları gözyaşlarına boğdu.Bu sayede Esra Erol'da bir anne daha evladıyla kavuşmanın sevincini yaşamış oldu. Bu anlar saniye saniye yayınlanan programda video halinde sunuldu.

Ne Olmuştu?

Esra Erol'da programına katılan Suna Beyazıt, eşiyle 4 yıldır evli olduğunu ve 4 yıl boyunca hem psikolojik hem fiziki şiddet gördüğünü, en son ise hareket halindeki araçtan otobanda atıldığını söylemiş ve 2 yaşındaki bebeğinden uzaklaştırıldığını anlatmıştı. Bebeğine kavuşmak isteyen annenin çağrısına Esra Erol cevap vermiş ve hemen harekete geçmişti. 

 

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