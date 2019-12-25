Twitter Kullanıcıları Dikkat:17 Milyon Kişinin Hesabını Etkiliyor... Büyük Açık!

Twitter'da sık sık meydana gelen güvenlik sorunlarının sonrasında, kullanıcılardan oldukça büyük tepkiler geliyor. İbrahim Baliç isimli bir Türk Güvenlik Araştırma Görevlisi, TechCrunch'a bir takım açıklamalar yaparak; Twitter'ın Android'e yönelik olan uygulamasında bir güvenlik açığı bulunduğuna dair iddiada bulundu. Baliç, söz konusu açıkla birlikte toplam 17.000.000 Twitter kullanıcına ait olan telefon numaralarına erişilebildiğinin altını çizdi.

17 Milyon Hesap Etkileniyor

Webtekno'dan Atakan Lale tarafından yapılan habere göre, Twitter tarafından halihazırda bir şekilde kullanılmakta olan güvenlik sistemi sayesinde, telefon numaralarını düzenli bir liste halinde elde etmenin mümkün bir yolu bulunmuyor. Fakat Baliç, kendine olan platformda rastgele telefon numaraları oluşturdu ve ardından bu numaraların Twitter'daki sahiplerini bulabilmek için yeni bir yol keşfetti. Bunun sonucunda ise tam 17 milyon hesabın telefon numarasına erişebildi.

Türkler de Var!

Baliç'in, telefon numaralarını tespit ettiği Twitter kullanıcılarının büyük bölümünün Fransa ve Yunanistan'dan oluştuğunu, geri kalan bölümünün ise Türkiye'den olduğunu anlattı. Aynı zamanda telefon numarası tespit edilen isimler arasında çok sayıda siyasi ve devlet çalışanın da bulunduğunu ifade eden Baliç, bir İsrail politikacısına ait telefon numarasına erişim sağlayabildi.

Bazı Kullanıcıları Bizzat Kendisi Uyardı!

Baliç, Twitter'da tespit ettiği açıkla ilgili olarak Twitter'a herhangi bir şekilde bildirim yapmadı fakat telefon numaralarını tespit ettiği bazı kullanıcıları bizzat kendisi uyardı.

Twitter ise 20 Aralık 2019 tarihinde Baliç'e ait olan hesabı kapatma kararı aldı ve güvenlik açığıyla ilgili hiçbir açıklamada bulunmayarak olayın üzerini kapatmaya çalıştı. Twitter yetkilileri tarafından konuyla ilgili olarak yakın bir zamanda açıklama yapılıp yapılmayacağı ise teknooji Dünyası'nın gündem maddesi haline gelmiş durumda.