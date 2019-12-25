Başkan Altınok, Karargahtepe’ye yürüdü

BAŞKAN ALTINOK: FIRTINA DA ÇIKSA KAR DA YAĞSA YİNE YÜRÜYECEĞİZ

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya ardından da Keçiören’e gelişinin 100’üncü yılın etkinliğinde Karargahtepe’ye yürüdü. Yürüyüşün tamamlanmasıyla bir konuşma yapan Başkan Altınok, “Bugün yeniden milli mücadeleyi yaşamış gibiyiz. Yağmurda yürüyecek miyiz deniyor ya, yağmur değil fırtına da çıksa kar da yağsa, buz da olsa yine yürüyecektik. Çünkü kahramanlarımız karda, buzda, fırtınada yiyecek ekmek bulamadan seve seve ölüme, şehadet şerbetini içmeye koşmuşlardır” dedi.

Keçiören Belediyesi ile Ankara Kulübü Derneği’nin iş birliğinde düzenlenen Atatürk’ün Ankara’ya ardından da Keçiören’e gelişinin 100’üncü yılı etkinliği kapsamında gerçekleştirilen yürüyüşe Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Kaymakamına vekâleten Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özkan, Ankara Kulübü Derneği Keçiören Şubesi Başkanı Yaşar Güney, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, Seymen alayı ve Keçiörenli vatandaşlar katıldı.

YOĞUN YAĞIŞ ALTINDA YÜRÜDÜLER

Başkan Altınok ile beraberindeki 100 kişilik Seymen alayı ve vatandaşlar yoğun yağış altında gerçekleştirilen yürüyüş için Keçiören Belediyesi önü Kalaba Kent Meydanında toplanarak daha sonra Karargahtepe’ye kadar yürüdüler. Karagahtee’ye ulaştıklarında ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü personelleri ve orada toplanan vatandaşlar tarafından alkış ve Türk bayraklarıyla karşılandılar.

Başkan Altınok, Meteoroloji Genel Müdürlüğü binası önünde yürüyüşe katılan vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, “Yağmurlu bir havada, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin ve Keçiören'e gelişinin 100’üncü yılını kutluyoruz. Bulunduğumuz karargâh, bulunduğumuz mekân şu anda Meteoroloji Genel Müdürlüğümüze tahsis edilmiştir” dedi.

“ANKARALININ HEYECANI ATATÜRK'Ü UMUTLANDIRMIŞTIR”

Başkan Altınok, Ankara’ya ve daha sonra Keçiören’e gelen Atatürk’e Ankaralıların umut ışığı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Atatürk Ankara'ya geldiği zaman 1500 atlı Seymen, ‘Atam seni karşılamaya geldik, vatan uğrunda ölmeye de geldik’ demişlerdir. Yürekten ve gönülden, karda ve kışta Milli Mücadele’nin başlatılmasında Ankaralının heyecanı Atatürk'ü umutlandırmıştır. Ankara'ya geldiğinde önce Ankara Valisini daha sonra Samanpazarı’nı ziyaret etmiştir. Milli mücadele için burada para toplamışlardır. Buradaki ahali, ‘Atam vatanımız, devletimiz varsa biz varız; yoksa hiçbir şeyimiz yok, vatana canımız, malımız feda’ demişlerdir. Burada toplanan bağışlar zapturapt altına almış, milli mücadelede kullanılmıştır.

“BİZ BİR MOTİF, BİR AĞACIN DALLARIYIZ”

Başkan Altınok Atatürk’ün Milli mücadele sırasında önemli kararları Keçiören Karargahtepe’de aldığına da vurgu yaparak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Atatürk şu anda bulunduğumuz Meteoroloji Genel Müdürlüğü binamıza gelmiştir. Milli mücadeleyi buradan yönetmiştir. Yaklaşık 6 ay burada kaldıktan sonra Ulus’taki İstasyon Caddesi üzerinde bulunan binaya geçmiş ama burayı Milli Mücadele’nin merkezi, karargâh olarak kullanmaya devam etmiştir. Keçiören milli mücadelemizde bir dönüm noktası, devletimizin kurulmasında ve kurtulmasında çok önemli bir yer, önemli bir mihenk taşıdır. Keçiören'in böyle bir öneme sahip olduğunu her sene daha görkemli bir şekilde kutlayarak gelecek nesillerimize anlatacağız. Çünkü şair diyor ki, ‘Olmaya vatan Yahşi ölmeye vatan yahşi.’ Yani olmak için de vatan lazım, ölmek için de vatan lazım. Vatanı olmayanın mezarı da olmaz. Suriye, Irak, Libya ve Yemen’i görüyoruz. İnsan hakları diyerek Suriye’yi, Irak'ı, Yemen’i ve Lübnan'ı bombaladılar. Sonra da oradan kaçan insanları ülkelerine almadılar. Lafa gelince demokrasi ve özgürlük diyorlar. Ama çocuklar boğularak ölüyor, mezarları deniz oluyor. Bu nedenle topyekûn vatanımızın devletimizin milletimizin kıymetini bilelim. Biz topyekûn mücadelemizde Türk-Kürt Alevi-Sünni demeden hepimiz savaştık. Biz bir motif, bir ağacın dallarıyız. Dirliğimize, birliğimize, kardeşliğimize, vatanımıza sahip çıkacağız. Bizim bu günlerde yaşamamızı sağlayan, bu güzel vatanı, bu güzel toprakları ülke yapan başta büyük önder, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, bütün kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Buradan yiğitlerimize selam olsun. Yükselen bayrağımız düşmesin, minarelerden ezanımız kıyamete kadar dinmesin.”

BAŞKAN ALTINOK’TAN SİNSİN GÖSTERİSİ

Protokol konuşmalarının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü binası önünde bulunan Atatürk büstünün önünde sinsin ateşi yakılarak Seymenler tarafından renkli bir gösteri sergilendi. Başkan Altınok’unda dâhil olduğu gösterinin ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kaldığı odaya geçilerek, oda ve Atatürk’ün burada neler yaptıklarıyla ilgili rehber eşliğinde çeşitli bilgiler alındı. Başkan Altınok daha sonra buradaki anı defterini imzaladı.

ETKİNLİK KONSER VE SEYMEN GÖSTERİLERİYLE DEVAM ETTİ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya ardından da Keçiören’e gelişinin 100’üncü yılı anısına düzenlenen etkinlik Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’ndeki Seymen gösterileri, sinsin ateşinin yakılması, yerel sanatçı Metin Öge’nin ortaya koyduğu dinleti ve Mustafa Kemal Şimşek’in sahne aldığı coşkulu konserle devam etti. ​