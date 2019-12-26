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Meteorolojiden Kritik Uyarı! Çok Kuvvetli Geliyor...

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü; Diyarbakır, Siirt, Mardin, Batman ve Şırnak için kar ve sağanak uyarısı yaptı. Ulaşımda meydana gelebilecek her türlü aksama ve su baskınları gibi yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, Güneydoğu Anadolu Bölgesi sınırlarında yer almakta olan Diyarbakır, Siirt, Mardin, Batman ve Şırnak'a yönelik kar ve sağanak yağış uyarısı geldi.

Kuvvetli Geliyor

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgiler ve yapılan uyarıya göre, gece saatlerinde başlayan yağmur bugün akşam saatlerine kadar etkisini gösterecek. Bu kapsamda Diyarbakır başta olmak üzere Şırnak,, Batman, Siirt ve Mardin'de metrekareye 50 kilogram yağış düşecek.

Meydana gelecek söz konusu yağışların Siir ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kara dönüşeceği, kar kalınlığının ise 20 cm'yi geçeceği ifade edildi. Bu sebepten dolayı özellikle yüksek kesimlerde yol kapanması ve ulaşımda aksamalar gibi durumlara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Vatandaşlar Dikkat

Meydana gelecek yağış sebebiyle su baskını, sel, buzlanma; kar sebebiyle de, yolların kapanması ve ulaşımda aksamalar gibi durumlara karşı bu bölgeler üzerinde yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. 

Kar 20 Cm'yi Geçecek

Bu yıl oldukça geç gelen kış herkesi endişelendirmişti. Öyle ki, kar yağıp yağmayacağı ise büyük tartışma konusu olmuştu. Yurdun doğu, iç ve kuzey kesimlerinde kar yağışlı hava bu hafta etkisini gösterecek.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nden gelen açıklamaya göre Güney Doğu Anadolu Bölgesi üzerinde yer alan Siirt ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde yer alan bölgelerde kar kalınlığı 20 cm'yi geçecek. Buralarda bulunan köyler, dağlık alanlar tamamen beyaza bürünecek ve bu sebeple yol kapanması, buzlanma gibi sorunlar kendini gösterecek. Zorunlu olmadığı sürece söz konusu alanlarda araç sürülmemesi de öneriliyor.

Bu Hafta Tüm Yurtta Bekleniyor

Öte yandan karlı havanın bu hafta tüm yurdu Batı ve Akdeniz bölgesi haricinde etki altına alması bekleniyor. İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde kar etkisini gösterecek. 

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