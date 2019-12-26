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​VakıfBank Tarım Sohbetleri 15 ilde 2.500 üreticiyle buluştu

Sohbet toplantılarında tarımda yenilikçi teknolojiler ve finansal okuryazarlık konuları ele alındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Tarım bankacılığı faaliyetleriyle Türkiye’de tarımın gelişimine katkı sağlayan VakıfBank, 15 ilde düzenlediği Tarım Sohbetlerinde başta çiftçiler olmak üzere ziraat odaları, tarımsal kooperatif ve birlikler, ticaret oda ve borsaları gibi tarımın tüm paydaşlarını bir araya getirdi. Sohbet toplantılarında tarımda yenilikçi teknolojiler ve finansal okuryazarlık konuları ele alındı.

VakıfBank, Çiftçi Akademisi çatısı altında Tarım Sohbetleri düzenleyerek başta çiftçiler olmak üzere tarımın tüm paydaşlarıyla bilgi ve tecrübe paylaşımı gerçekleştirdi. Temmuz ayında Konya’nın Çumra ilçesinde başlayan ve son toplantısı Burdur’da düzenlenen VakıfBank Tarım Sohbetleri yoğun ilgiyle karşılandı. Toplam 19 farklı yerde düzenlenen toplantılarda 2.500’den fazla üretici ve diğer katılımcılar, yetkililerinden bankacılık ürünleriyle ilgili bilgi alma fırsatı da buldu.

Finans ve tarımda yenilikçi teknolojiler ele alındı

Çumra, Karacabey, Yenişehir, Tokat, Merzifon, Çarşamba, İzmir, Alaşehir, Ödemiş, Çine, Denizli, Tekirdağ, Malkara, Uzunköprü, Şanlıurfa, Silifke, Ceyhan, Adana ve Burdur’da gerçekleştirilen VakıfBank Tarım Sohbetlerinde “Tarımda Yenilikçi Teknolojiler” ve “Finansal Okuryazarlık” konularında yetkililer tarafından bilgilendirmeler yapıldı.

Etkinliklerde uzmanlarca dijital tarımdan, gen teknolojisine kadar dünya genelinde kullanılan modern tarım yöntemleri anlatıldı. Ayrıca çiftçilere kredi kullanırken dikkate etmeleri gereken konularda da bilgiler verildi. Faizsiz tarımsal girdi alım imkânı sağlayan VakıfBank TarımKart, hayat sigortası, ferdi kaza sigortası, lisanslı depoculuk, TARSİM, TMO Kart gibi ürünlerin özellikleri ve faydaları anlatıldı.

İki farklı konseptte düzenlenen etkinliklerin bir kısmında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özertan konuşmacı olarak yer aldı. VakıfBank Çiftçi Akademisi tarafından yedi ilde düzenlenen bu etkinliklere kaymakamlık, belediye, oda, borsa temsilcilerinin yanı sıra tarımsal girdi satıcıları ile büyük ölçekli çiftçiler katıldı. “Tarımda Dijitalleşme: Türkiye Tarımı için Fırsatlar” konulu sunum ile üreticilere küresel finans piyasalarındaki gelişmeler ve Türkiye ekonomisine etkileri, dünya tarımındaki gelişmeler ve Türkiye’ye etkileri, tarımda teknoloji ve dijitalleşmenin sunduğu çözümler, sürdürülebilir tarımsal üretim, çevresel riskler ve çiftçilerin alabileceği önlemler konularında bilgi verildi.

“Çiftçinin yanındaki güç olmayı sürdüreceğiz”

VakıfBank’ın kaliteli hizmet anlayışı, uygun faiz oranları ve avantajlı kredi seçenekleri ile sadece iyi günde değil zor zamanlarında da çiftçilerin yanında olduğunu belirten VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, “Ülkemizde tarımsal üretimin artması, tarımın verimli ve modern yöntemlerle yapılması için çiftçilerimize uygun şartlarda finansman sağlıyoruz. İhtiyaçlara yönelik tasarladığımız kredi ve kart ürünlerimizle tarımsal üretimi destekleyerek müşteri sayımızı her geçen gün artırıyoruz. Bu alandaki desteğimizi bir başka boyuta taşıyan Tarım Sohbetlerimiz ile bu yıl binlerce üreticimize ulaştık. İnanıyorum ki bu sohbetlere katılan çiftçilerimiz, burada edindikleri bilgileri hayata geçirerek üretimde verimlilik sağlayacak. Bu ve benzer fark yaratan etkinlikleri önümüzdeki dönemde de sürdürerek çiftçilerimizin ve tüm paydaşlarımızın yanındaki güç olmayı sürdüreceğiz.” dedi.
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