Yerli Otomobile Büyük Müşteri! Her Ay 30.000 Araç Alımı Yapacak!

Resmi Gazete'de paylaşılan söz konusu düzenlemeye göre, Türkiye'nin bugün tanıtılan yerli otomobili için Devlet Malzeme Ofisi tarafından muhteşem bir garanti altına imza atıldı. Devlet Malzeme Ofisi, 2035 yılına kadar yerli otomobilimizden tam 30.000 araç satın alacak. Yerli otomobil seri üretime geçerse yılda ortalama 2.142 araç satın alacak. Geçen sürenin sonrasında toplam 30.000 aracın devri gerçekleştirilmiş olacak.

Yerli Otomobil Özellikleri

Türkiye'nin yerli otomobilinin hem SUV, hem de Sedan modellerinin tanıtımı gerçekleştirildi. Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu'nun ( TOGG) logosuyla birlikte birçok detay eklenen söz konusu otomobilin birçok özelliği paylaşıldı. Peki yerli otomobil hangi özelliklere sahip? İşte tüm detaylar..

Segmentinin bugüne kadar üretilmiş en uzun aks mesafeli aracı olarak öne çıkan otomobiln teknik özellikleri oldukça heyecanlandırıyor. 30 dakikanın altında hızlı şarj edilebilme özelliği bulunan yerli otomobil, yalnızca aralıksız bir şarjla 500 kilometreden fazla gidebiliyor.

Oldukça gelişmiş teknolojiye sahip olan batarya yönetimi ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağlamakta olduğu uzun ömürlü batarya paketiyle dikkatleri üzerinde toplayan söz konusu otomobilin kaputunun atlında tam 200 beygir güç bulunuyor. Sadece 200 değil, 400 beygir güce sahip paketi de bulunan araç 2022 yılında seri üretime geçiyor ve herkes tarafından satın alınabiliyor.

Üretimi Ne Zaman Yapılacak

2020 yılında marka lansmanı yapılacak olan TOGG'un, 2021 yılı içerisinde seri üretime geçecek olduğu fabrikasının hem çok kaazanç getirisi, hem de birbirinden tatlı insanlar kazandırdığı Mimsin'de ilk araç 2020 yılında üretilip, satışa hazır hale getirilecek.

Yeni Otomobil Şarj Etme

Türkiye'nin otomobili, yollara çıkacak olduğu 2020 yılına kadar TOGG liderliğinde yayılması sağlanacak geniş kapsamlı şarj altyapısı ile birlikte evlerde, ofislerde ya da yol üzerindeki istasyonlarda şarj edilerek kullanılabilecek. Tek şarjla 500 kilometreye kadar yol gidilebilecek.