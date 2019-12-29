Ankara'nın Doğal Güzellikleri - Neyi İle Meşhur?

Ankara’nın En Önemli Doğal Güzellikleri

Ankara’nın en önemli doğal güzellikleri arasında birçok farklı doğal yapı yer almakta olup Anadolu medeniyetlerini içinde barındırması nedeni ile de birçok farklı döneme ait mağara bulunmaktadır. Ankara’nın zengin bir tarihçesi bulunmakta olup çok uzun yıllar boyunca birçok farklı medeniyete ve çağa hizmet vermiştir.

Paleolitik çağdan itibaren tarih sahnesine çıkan Ankara birçok farklı uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Ankara’nın birçok milli parkı, kayak merkezi ve tarihi doğal mağaraları bulunmakta olup sadece yerli ve yabancı turistlerin değil aynı zamanda arkeolog ve tarihçilerin de ilgisini çeken bir şehirdir. Ankara’da doğal güzellik sayısı bir hayli fazla olup özellikle kış mevsiminin soğuk ve karlı geçmesi nedeni ile kış sporlarına da ev sahipliği yapmaktadır.

Ankara’nın Gezilecek Doğal Mekanları

Ankara’da gezilecek doğal mekanlar arasında birçok farklı alternatif bulunmaktadır. Gerek kayak merkezleri gerek ise de milli parklar ile hem yerli halka hem de turistlere birçok alternatif sunulmaktadır. Ankara’nın gezilecek doğal mekanları arasında hamam ve kaplıcalar da yer almaktadır.

Ankara’nın doğal güzellikleri denildiği zaman ilk olarak Ankara Soğuksu Milli Parkı akla gelmektedir. Soğuksu Milli Parkı’nın Ankara için büyük bir önemi bulunmaktadır ve tarihi 1950’lere kadar uzanmaktadır. Oldukça büyük bir alana kurulan Soğuksu Milli Parkı 1050 hektarlık bir araziye kurulmuştur. Birçok farklı bitki türüne ev sahipliği yapmasının yanı sıra kış hayvanları için de korunaklı bir alan olma özelliği bulunmaktadır.

Ankara Hamam ve Kaplıcaları

Ankara’nın doğal güzellikleri hakkında bilgi araştırması yapıldığı zaman milli parkları, mağaraları ve hamam ve kaplıcaları karşımıza çıkmaktadır. Hamam ve kaplıcalar Ankara için büyük bir önemi bulunan hem ticari hem de tarihi mekanlardır. Hemen hemen her semtinde farklı bir hamam ve kaplıca hizmeti sunan Ankara’nın bazı ünlü hamamları şu şekildedir;

· Kızılcahamam Kaplıcası

· Küçük Kaplıca

· Büyük Kaplıca

· Ayaş Kaplıcası

· Haymana Kaplıcası

· Çubuk Melikşah Kaplıcası

· Tahtalı Kaplıcaları

Ankara’nın önemli tarihi hamam ve kaplıcalarını oluşturmaktadır. Ayrıca Bizans’a ait mağaraları da bulunmaktadır. Ankara’nın en önemli doğal güzellikleri arasında birçok alternatif bulunmaktadır.