Ankara'nın Gezilecek Yerleri

Ankara'nın gezilecek yerleri deyince akla ilk gelen yer tabi ki Atamızın ebedi kabri Anıtkabir. Anıtkabir kayıtlara göre Ankara’nın en çok ziyaret edilen noktası. Bunun dışında Ankara çok sayıda tarihi ve turistik yer ile dolu. Ankara’nın en güzel mesire yerlerinin başında ise tüm Ankaralıların özellikle hafta sonları akın akın gittiği ve çok sevdiği Mogan gölü yer alıyor. Mogan gölü veya bilinen adıyla Gölbaşı özellikle balık tutmayı, piknik yapmayı veya göl balıklarının enfes lezzetine varmayı seven Ankaralılar tarafından çok tercih ediliyor.

Ankara’da Nereye Gidilir?

Ankara’da gezilecek yer yok diyenlere öncelikle gezmeye Kızılay meydanından başlamalarını öneriyoruz. Kızılay meydanı Ankara’nın belki tüm Türkiye tarafından en iyi bilinen noktası.

Kızılay meydanı hem tüm Ankaralılar için önemli ve bilindik bir buluşma noktası hem de aynı zamanda gece hayatına düşkün Ankaralılar için gece hayatının başladığı nokta.

Ankara’nın başka bir bilindik noktası ise Kuğulu park. Kuğulu park özellikle hafta sonları Ankaralı gençlerin önemli bir buluşma noktası ve aynı zamanda önemli bir dinlenme yeri.

Yine hemen Kuğulu park yanından geçen Tunalı Hilmi caddesi de Ankaralıların en favori gezme noktalarından ve aynı zamanda alışveriş için sıklıkla gittikleri bir yer.

Başka güzel ve yeşil bir nokta ise Dikmen vadisi. Dikmen vadisi özellikle geniş yapay havuzu ve sayısız ağaçları ile bilhassa bahar aylarında Ankaralıların akınına uğruyor ve çokça tercih ediliyor.

Ankara’da Hafta Sonu Kaçamağı İçin Gidilecek Yerler

Ankara’nın meşhur gezilecek yerleri arasında gençlik parkının ise yeri özellikle gençler ve eğlenmeyi sevenler arasında bambaşka. Gençlik parkı içindeki oyun alanları ve eğlenceli oyun araçları ile özellikle 15-25 yaş arası gençler tarafından çok seviliyor ve çokça ziyaret ediliyor.

Bir başka nokta ise Ankara’nın adeta eski Ankara’yı yeniden yaşatan bölgesi Beypazarı ve Alladin sokak.

Burası adeta Osmanlı filmlerinden bir film setini andırıyor. İçindeki şirin kahveleri ve hediyelik eşya dükkanları ile burada hem alışveriş yapabilir hem de eski Ankara havasını doyasıya alabilirsiniz bu açıdan Ankara'nın gezilecek yerleri arasında büyük öneme sahip.