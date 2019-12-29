Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 19:10 TSİ- Gezi Rehberi G: Bugün 19:17 TSİ

Ankara'nın Gezilecek Yerleri

Ankara'nın Gezilecek Yerleri. Ankara'nın gezilecek yerleri deyince akla ilk gelen yer tabi ki Atamızın ebedi kabri Anıtkabir.
Video için play'e tıklayın

Ankara'nın Gezilecek Yerleri

Ankara'nın gezilecek yerleri deyince akla ilk gelen yer tabi ki Atamızın ebedi kabri Anıtkabir. Anıtkabir kayıtlara göre Ankara’nın en çok ziyaret edilen noktası. Bunun dışında Ankara çok sayıda tarihi ve turistik yer ile dolu. Ankara’nın en güzel mesire yerlerinin başında ise tüm Ankaralıların özellikle hafta sonları akın akın gittiği ve çok sevdiği Mogan gölü yer alıyor. Mogan gölü veya bilinen adıyla Gölbaşı özellikle balık tutmayı, piknik yapmayı veya göl balıklarının enfes lezzetine varmayı seven Ankaralılar tarafından çok tercih ediliyor.

Ankara’da Nereye Gidilir?

Ankara’da gezilecek yer yok diyenlere öncelikle gezmeye Kızılay meydanından başlamalarını öneriyoruz. Kızılay meydanı Ankara’nın belki tüm Türkiye tarafından en iyi bilinen noktası.

Kızılay meydanı hem tüm Ankaralılar için önemli ve bilindik bir buluşma noktası hem de aynı zamanda gece hayatına düşkün Ankaralılar için gece hayatının başladığı nokta.

Ankara’nın başka bir bilindik noktası ise Kuğulu park. Kuğulu park özellikle hafta sonları Ankaralı gençlerin önemli bir buluşma noktası ve aynı zamanda önemli bir dinlenme yeri.

Yine hemen Kuğulu park yanından geçen Tunalı Hilmi caddesi de Ankaralıların en favori gezme noktalarından ve aynı zamanda alışveriş için sıklıkla gittikleri bir yer. 

Başka güzel ve yeşil bir nokta ise Dikmen vadisi. Dikmen vadisi özellikle geniş yapay havuzu ve sayısız ağaçları ile bilhassa bahar aylarında Ankaralıların akınına uğruyor ve çokça tercih ediliyor.

Ankara’da Hafta Sonu Kaçamağı İçin Gidilecek Yerler

Ankara’nın meşhur gezilecek yerleri arasında gençlik parkının ise yeri özellikle gençler ve eğlenmeyi sevenler arasında bambaşka. Gençlik parkı içindeki oyun alanları ve eğlenceli oyun araçları ile özellikle 15-25 yaş arası gençler tarafından çok seviliyor ve çokça ziyaret ediliyor.

Bir başka nokta ise Ankara’nın adeta eski Ankara’yı yeniden yaşatan bölgesi Beypazarı ve Alladin sokak.

Burası adeta Osmanlı filmlerinden bir film setini andırıyor. İçindeki şirin kahveleri ve hediyelik eşya dükkanları ile burada hem alışveriş yapabilir hem de eski Ankara havasını doyasıya alabilirsiniz bu açıdan Ankara'nın gezilecek yerleri arasında büyük öneme sahip.

Bugün 19:10 TSİ Ankara- Gezi Rehberi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Gençler tatilde son dakikacı! mask
Gençler tatilde son dakikacı!
​Seyahatlerimizi yüzde 58 oranında arkadaşlarımız etkiliyor mask
​Seyahatlerimizi yüzde 58 oranında arkadaşlarımız etkiliyor
​Düşük bütçe ile hayalinizdeki tatile sahip olmanız için 7 öneri mask
​Düşük bütçe ile hayalinizdeki tatile sahip olmanız için 7 öneri
Düşük Bütçe ile Hayalinizdeki Tatile Sahip Olmanız İçin 7 Öneri mask
Düşük Bütçe ile Hayalinizdeki Tatile Sahip Olmanız İçin 7 Öneri
Zerzevan Kalesine turist akını mask
Zerzevan Kalesine turist akını
Karadenizin Kudavas Şelalesi görenleri hayran bırakıyor mask
Karadenizin Kudavas Şelalesi görenleri hayran bırakıyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Türkiye’nin Otomobili sahneye çıktı! ‘Yeni Lige’ yolculuk başladı mask
Türkiye’nin Otomobili sahneye çıktı! ‘Yeni Lige’ yolculuk başladı
ATO Başkanı Baran, “Yerli Otomobil Türkiye'mize Hayırlı Olsun” mask
ATO Başkanı Baran, “Yerli Otomobil Türkiye'mize Hayırlı Olsun”
İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy Sincan’da anıldı mask
İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy Sincan’da anıldı
MHP'li Büyükataman'dan Bahçeli'yi hedef alan çevrelere yönelik sert çıkış mask
MHP'li Büyükataman'dan Bahçeli'yi hedef alan çevrelere yönelik sert çıkış
Keçiören Belediyesi'nden yaşlılara temizlik hizmeti mask
Keçiören Belediyesi'nden yaşlılara temizlik hizmeti
Mucize Doktor Beliz, Mutfak Tezgahında Verdiği Pozla Yürek Hoplattı! mask
Mucize Doktor Beliz, Mutfak Tezgahında Verdiği Pozla Yürek Hoplattı!

GALERİ

"Düğünde halay başı, cenazede gözyaşı" mask
"Düğünde halay başı, cenazede gözyaşı"
Başkan Yaşar'dan yerli sanayiye destek mask
Başkan Yaşar'dan yerli sanayiye destek
Eğlence Mekanları Denetlendi mask
Eğlence Mekanları Denetlendi
Keçiören'de Sokak Hayvanlarına Kış Yiyeceği Dağıtıldı mask
Keçiören'de Sokak Hayvanlarına Kış Yiyeceği Dağıtıldı
Başkent 27 Aralık'ı Bayram Havasında Kutladı.... mask
Başkent 27 Aralık'ı Bayram Havasında Kutladı....
"Muhtarlarımızın her zaman yanındayız" mask
"Muhtarlarımızın her zaman yanındayız"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL