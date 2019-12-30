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Yenimahalle'nin sihirli ıstakasından bir şampiyonluk daha

Yenimahalle Belediyesi’nin Sihirli Istakası Eylül Kibaroğlu, 20-23 Aralık tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Türkiye Kadınlar Pool Şampiyonası final etabında turnuvayı namağlup tamamlayarak Genel Klasman Şampiyonu oldu.

Elif Duman
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Yenimahalle Belediyesi’nin Sihirli Istakası Eylül Kibaroğlu, 20-23 Aralık tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Türkiye Kadınlar Pool Şampiyonası final etabında turnuvayı namağlup tamamlayarak Genel Klasman Şampiyonu oldu. 10 yıldır üst üste Türkiye Şampiyonu olan başarılı sporcu Mart 2020’de Finlandiya’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’nda Milli Takım’da yerini alarak ülkemizi temsil edecek.

Gözler Avrupa Şampiyonası’nda

12 yaşından beri bilardo sporunda başarıdan başarıya koşan Kibaroğlu, Antalya’da 24 kadın sporcu arasından yenilgisiz olarak finale çıktı. Finalde rakibini 7-1 gibi büyük bir farkla mağlup eden Yenimahalle’nin Sihirli Istakası Eylül Kibaroğlu “12 yaşımdan beri azimle ve disiplinli çalışarak bu günlere geldim. Bilardoyu çok seviyorum. Yenimahalle’yi uluslararası turnuvalarda temsil etmekten dolayı gurur duyuyorum. Mart ayında Finlandiya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda, 24 ülkeden 64 sporcuyla mücadele edeceğim. Şampiyonadan başarıyla döneceğime inancım tam. Başkanımız Fethi Yaşar’a vermiş olduğu destek için teşekkür ediyorum.” dedi.

”Gençlere yatırım geleceğe yatırımdır“

Yenimahalle’de gençlerin ve çocukların geleceğe umutla bakmasını hedefleyerek, gençlere her türlü desteğin verildiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi YaşarGazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşabilmek için tüm yatırımlarımızı gençlerimize ve çocuklarımıza yapmalıyız. Göreve geldiğimiz günden beri, ilçe genelinde öncelikle eğitim olmak üzere kültür, sanat ve spor gibi alanlarda gençlerimiz için ne gerekiyorsa yaptık. Gençlere yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Yenimahalle’yi Türkiye’de ve dünyada temsil eden kulüp sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum.” diye konuştu.
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Bugün 12:27 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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