Tofaş'ın Yapay Zeka Yazılımına Uluslararası Kalite Ödülü

Tofaş, dünyanın en önemli Kalite Enstitülerinden olan The CQI (Chartered Quality Institute) tarafından ödüllendirildi. Londra'da düzenlenen Uluslararası Kalite Ödülleri Töreni’nde Tofaş’ın geliştirdiği Garanti 4.0 Tahminleme Sistemi “Geliştirme Sistemleri" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Analiz ettiği verilerle araçların garanti maliyeti harcamalarını yüzde 95 doğrulukla tahmin edebilen ve müşteri memnuniyetine olumlu katkı sağlayan sistem, ileri seviyede Makine Öğrenmesi ve Kalite 4.0 uygulamasıyla jüri üyeleri tarafından örnek proje olarak gösterildi.

Dünyanın en önemli kalite enstitülerinden The CQI’ın (Chartered Quality Institute) düzenlediği Uluslararası Kalite Ödülleri (International Quality Awards), Londra’da gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Tofaş, geliştirdiği yapay zekâ tabanlı yazılım Garanti 4.0 Tahminleme Sistemi ile bu yılki Uluslararası Kalite Ödülleri’nin “Geliştirme Sistemleri” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Törende Tofaş adına ödülü, Kalite Metot ve Planlama Yöneticisi Özcan Çavuşoğlu ile Kalite Metot ve Planlama Uzmanı Hakan Ersoy aldı. En önemli Tüketici KPI’ı olan Garanti Maliyetlerinin Tahmin ve İyileştirilmesine yönelik geliştirilen yazılım, ürün üzerinde yaşanacak olası kalite sorunları oluşmadan elimine edilmesine imkân yaratarak müşteri memnuniyetine olumlu katkı sağlıyor.

Yapay zekayla maliyetler önceden biliniyor

2017’de çalışmalarına başlanan Garanti 4.0 Tahminleme Sistemi’nin çıkış noktası, manuel yöntemlerle limitli veri analizi yapabilen klasik yazılımlar yerine geliştirilen iş zekâsı çözümü oldu. Sistem, tamamen Tofaş çalışanları tarafından yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın sonucunda daha çok veri analizine hazır hale getirilerek gelişimini tamamladı.

Araçların geçmiş garanti maliyeti verilerini 100’den fazla olasılık ve 1000’den fazla algoritmaya tabi tutan Garanti 4.0 Tahminleme Sistemi, gelecek yıllarda ortaya çıkabilecek garanti maliyeti harcamalarını yüzde 95 doğrulukla tahmin edebiliyor. Böylece hem maliyetlerden hem de zamandan önemli ölçüde tasarruf sağlanıyor.