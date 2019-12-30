2019 yılının ekonomi karnesi açıklandı

Türkiye ekonomisi içerde ve dışarıda yaşanan çeşitli gelişmelerle hareketli bir yılı geride bıraktı. 2018 yılında yaşanan ticaret savaşlarının ekonomiye etkisi yeni yılda kendini hissettirse de 2019, öncekine oranla daha kontrollü geçen bir yıl oldu. Yılın ilk ayından itibaren ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerine yönelik belirsizlikler, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ve Brexit çıkmazı, küresel piyasalara yön veren ana başlıklar olarak öne çıktılar. Yurt içinde ise 31 Mart’ta yapılan yerel seçimler ve ABD ile olan ikili ilişkiler ekonomiyi etkileyen başlıca faktörler oldu.

2019’da ekonomide öne çıkan bazı konular şöyle sıralandı:

Yılın ilk aylarında, kış şartları sebebiyle bazı gıda ürünlerinin fiyatlarında artışlar yaşandı. Enflasyonla Mücadele kapsamında uygun fiyatlara sebze ve meyve alışverişinin yapılabileceği tanzim satış noktaları kuruldu. Başta belediyeler olmak üzere Tarım Kredi Kooperatifleri de çalışmalara destek oldu. Tanzim satış mağazalarının etkisiyle marketlerdeki sebze ve meyve fiyatlarında düşüşler sağlandı.

Temmuz ayında Merkez Bankası’nda üst düzey yönetici değişimi gerçekleşti. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alınırken, yerine yardımcısı Murat Uysal atandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Değişim Başlıyor" ana temasıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP 2020-2022) bakanlıkta düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Yeni Ekonomi Programı; emeklilik hamlesi, her çocuğa kumbara hesabı, memura ödül gibi birçok başlığı barındırdı.



MTM’nin araştırmasına göre yıl boyunca medyada 1 milyon 116 bin 270 habere yansıyan ihracat, yılın ilk 11 ayında 165 milyar doları aştı. Böylece Yeni Ekonomi Programı’ndaki 182 milyar dolarlık ihracat hedefine yaklaşıldı. 2018 yılının ilk 11 ayında 52 milyar 247 milyon dolar olan dış ticaret açığı ise 2019 yılında yüzde 51.84 düşüşle 25 milyar 162 milyon dolara geriledi.