Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 16:36 TSİ- Ekonomi G: Bugün 16:37 TSİ

2019 yılının ekonomi karnesi açıklandı

Medya Takip Merkezi (MTM), 2019 yılının öne çıkan ekonomi başlıklarını belirledi. Rapora göre dolar, ekonomi dünyasının yıl içinde en çok konuşulan haber konusu oldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Türkiye ekonomisi içerde ve dışarıda yaşanan çeşitli gelişmelerle hareketli bir yılı geride bıraktı. 2018 yılında yaşanan ticaret savaşlarının ekonomiye etkisi yeni yılda kendini hissettirse de 2019, öncekine oranla daha kontrollü geçen bir yıl oldu. Yılın ilk ayından itibaren ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerine yönelik belirsizlikler, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ve Brexit çıkmazı, küresel piyasalara yön veren ana başlıklar olarak öne çıktılar. Yurt içinde ise 31 Mart’ta yapılan yerel seçimler ve ABD ile olan ikili ilişkiler ekonomiyi etkileyen başlıca faktörler oldu.

2019’da ekonomide öne çıkan bazı konular şöyle sıralandı:

Yılın ilk aylarında, kış şartları sebebiyle bazı gıda ürünlerinin fiyatlarında artışlar yaşandı. Enflasyonla Mücadele kapsamında uygun fiyatlara sebze ve meyve alışverişinin yapılabileceği tanzim satış noktaları kuruldu. Başta belediyeler olmak üzere Tarım Kredi Kooperatifleri de çalışmalara destek oldu. Tanzim satış mağazalarının etkisiyle marketlerdeki sebze ve meyve fiyatlarında düşüşler sağlandı.

Temmuz ayında Merkez Bankası’nda üst düzey yönetici değişimi gerçekleşti. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alınırken, yerine yardımcısı Murat Uysal atandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Değişim Başlıyor" ana temasıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP 2020-2022) bakanlıkta düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Yeni Ekonomi Programı; emeklilik hamlesi, her çocuğa kumbara hesabı, memura ödül gibi birçok başlığı barındırdı.

MTM’nin araştırmasına göre yıl boyunca medyada 1 milyon 116 bin 270 habere yansıyan ihracat, yılın ilk 11 ayında 165 milyar doları aştı. Böylece Yeni Ekonomi Programı’ndaki 182 milyar dolarlık ihracat hedefine yaklaşıldı. 2018 yılının ilk 11 ayında 52 milyar 247 milyon dolar olan dış ticaret açığı ise 2019 yılında yüzde 51.84 düşüşle 25 milyar 162 milyon dolara geriledi.

Bugün 16:36 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
2019 yılının ekonomi karnesi açıklandı mask
2019 yılının ekonomi karnesi açıklandı
Milyonlarca tüketici daha ucuza elektrik kullanabilecek mask
Milyonlarca tüketici daha ucuza elektrik kullanabilecek
Emeklilere Müjde! Verilen Ücret 2 Katına Çıkartıldı mask
Emeklilere Müjde! Verilen Ücret 2 Katına Çıkartıldı
Albaraka Türk sermayesini güçlendirdi mask
Albaraka Türk sermayesini güçlendirdi
Asgari Ücretliler Dikkat! 2020 Asgari Ücreti Belli Oldu mu? İşte 4. Toplantı... mask
Asgari Ücretliler Dikkat! 2020 Asgari Ücreti Belli Oldu mu? İşte 4. Toplantı...
Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Asgari Ücret Açıklaması! mask
Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Asgari Ücret Açıklaması!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Türkiye’nin Otomobili sahneye çıktı! ‘Yeni Lige’ yolculuk başladı mask
Türkiye’nin Otomobili sahneye çıktı! ‘Yeni Lige’ yolculuk başladı
Cani Anne Hastanedeki Oğlunun Serumuna Dışkı Kattı! mask
Cani Anne Hastanedeki Oğlunun Serumuna Dışkı Kattı!
Böyle Anne Olmaz Olsun: Engelli Kızına Zorla Fuhuş Yaptırdı! mask
Böyle Anne Olmaz Olsun: Engelli Kızına Zorla Fuhuş Yaptırdı!
Kocasını Öldüren Kadının Cinayet Sebebi Pes Dedirtti: "Misafirlerin Yanında..." mask
Kocasını Öldüren Kadının Cinayet Sebebi Pes Dedirtti: "Misafirlerin Yanında..."
ATO Başkanı Baran, “Yerli Otomobil Türkiye'mize Hayırlı Olsun” mask
ATO Başkanı Baran, “Yerli Otomobil Türkiye'mize Hayırlı Olsun”
İnternetten Alışveriş Yapanların Dikkatine: O Alışveriş Sitesinin Verileri Çalındı! mask
İnternetten Alışveriş Yapanların Dikkatine: O Alışveriş Sitesinin Verileri Çalındı!

GALERİ

İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası mask
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası
"Düğünde halay başı, cenazede gözyaşı" mask
"Düğünde halay başı, cenazede gözyaşı"
Başkan Yaşar'dan yerli sanayiye destek mask
Başkan Yaşar'dan yerli sanayiye destek
Eğlence Mekanları Denetlendi mask
Eğlence Mekanları Denetlendi
Keçiören'de Sokak Hayvanlarına Kış Yiyeceği Dağıtıldı mask
Keçiören'de Sokak Hayvanlarına Kış Yiyeceği Dağıtıldı
Başkent 27 Aralık'ı Bayram Havasında Kutladı.... mask
Başkent 27 Aralık'ı Bayram Havasında Kutladı....
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL