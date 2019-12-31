AİMSAD Başkanı Erol: ''2020 atılım yılımız olacak''

Ağaç işleme makineleri sektörünün 2019 yılını değerlendiren ve 2020 öngörülerini paylaşan AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erol, “2020 Türkiye için atılım yılı olabilir. Büyüme, 2019’un önüne geçecek. Hem iç pazarda, hem de ihracatta ciddi bir artış yaşayacağız.” dedi.

Son 5 yılda gerçekleştirdiği çalışmalarla ağaç işleme makineleri sektörünün sesi haline gelen AİMSAD’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erol, ağaç işleme makineleri sektörünün 2019 yılını değerlendirdi ve 2020 öngörülerini paylaştı.

2019’un ilk çeyreğinin durgun geçtiğini söyleyen Erol, ikinci çeyrekle birlikte işlerin açıldığını, 2020’de ise sektörün atılım yapacağını dile getirdi. Sektörün büyümesinin 2019’un önüne geçeceğini belirten Erol hem iç pazarda, hem de ihracatta ciddi bir artış yaşanacağını kaydetti.

2019 yılında ilk çeyreğin durgun geçtiğini söyleyen Erol, “Tabi öncesinde 2018 çok zor bir sene oldu. İç pazarın inşaat sektöründeki durgunluktan etkilenmesive firmaların ihracata yönelik çaba içine girmesiyle geçti. 2019’un ilk çeyreği de Türkiye’de durgundu. İkinci çeyrekte, bir miktar piyasaların da kötüden iyiye doğru ivmelenmesinden dolayı işler açıldı. Üçüncü çeyrekte nispeten faizlerin de düşmesiyle, beklemediğimiz şekilde iyi bir yıl geçirdik. Özellikle Woodtech fuarı, bizim için iç piyasanın göstergesiydi, iyi bir fuar geçtiğini gördük. İç piyasada da talepler, ihracatın da etkisiyle arttı. Çünkü mobilya sektörü de iç piyasada bir iş olmadığı için, yurt dışına ihracat yapmak amacıyla kaliteli makineler kullanmak zorunda. 2018 krizi insanları ihracata yönlendirdi. Firmalar olan pazarlardan ziyade, yeni hedef pazarlar belirledi ve bu konuda başarılı olundu. Dördüncü çeyrek de fuarın da etkisiyle iyi geçti. 2019 yılının geneline baktığımız zaman, iç pazarı geçen yıla göre yüzde 50 daha iyi bir pozisyonda kapatacağız.” dedi.

İlk 10 ayda ithalatın 2 katı ihracat

Ağaç işleme makineleri sektörünün 2019’un ilk 10 ayında toplam ihracatının 79 milyon dolar olduğunu söyleyen Mustafa Erol, ithalatın ise 38 milyon dolar düzeyinde olduğunu ifade etti. Erol, en çok ihracat yapılan ülkelerise ise sırasıyla Cezayir, Irak, Romanya, Bulgaristan, Rusya Federasyonu, İspanya,Polonya, Mısır, Birleşik Krallık ve Kosova oldu. İthalatta ise ilk 10’u sırasıyla Almanya, Çin, İtalya, İsviçre, Avusturya,Tayvan, Fransa, Finlandiya, Hindistan ve Güney Kore olduğunu bildirdi.

‘Amerika ve Güney Asya yeni hedef pazarlar’

2020’nin Türkiye için bir atılım yılı olabileceğini belirten Mustafa Erol, değişik hedef ülkeler, hiç beklenmeyen ama AİMSAD ve sektördeki firmaların da çalıştığı ülkelerin hedef pazar listesine girebileceğini açıkladı. Bu pazarlara örnek veren Erol, “Örneğin Amerika, Vietnam, Endonezya, Malezya gibi Güney Asya ülkeleri ilgili de çabalar arttı. Arap ülkelerinin ihracattaki payı bir miktar düşebilir, kendi içlerindeki kriz nedeniyle. Kuzey Afrika aynen devam edebilir, diye düşünüyorum. Çin hala devam eden küresel bir oyuncu. Zaten Çin yüzyılı geliyor, bana göre. Ama onlar da bir pazar.” dedi.

Mobilya sektörünün makine yatırımına ihtiyacı olacak

Türkiye’nin 2020’yi ciddi bir artıyla kapatacağını vurgulayan Erol, oranı tahmin edemediğini, hiç beklemedikleri gelişmeler yaşandığını aktardı. Siyasi ve jeopolitik durumların iyiye gittiğine değinen Erol, Merkez Bankası’nın faizleri düşürmesi, diğer ekonomik göstergelerin yanı sıra, bankaların kredi verme iştahlarının gittikçe arttığını kaydetti. Bu nedenle iç pazarda ciddi bir hareketlenme beklediğini ifade eden Erol, şöyle devam etti:

“Bizim eğrimizi kontrol ettiğimiz yer inşaat sektörü. İnşaat sektöründeki herartı hareket bize misliyle geri dönüyor. Tahminime göre bu anlamda da büyük bir sıçrama yaşayacağız. Büyüme, 2019’un önüne kesinlikle geçer. Hem iç pazarda, hem de ihracatta ciddi bir artış göreceğiz. Hem döviz bazlı artış yaşayacağız, hem de iç pazarda. Mobilya firmaları da ihracata yöneldi ve ciddi alıma geçmek zorundalar. Çünkü 2-3 yıldır yatırım yapmıyorlardı. Bizde de makine parkurları çok çabuk eskiyor. Güncellenmesi gerekiyor, moda çok çabuk değişiyor. Klasik makine sektörü değiliz biz. Önümüzdeki dönemde de değişik yükselmeler bekliyoruz. 2020 bizim için beklentilerin çok üzerinde bir yıl olabilir. Eksi yazacağını düşünmüyorum.”

‘Avrupa’da ilk 3’e dünyada ilk 6’ya gireceğiz’

Türkiye’deki ağaç işleme makineleri sektörünün Avrupa’daki sıralamalarda rakipleriyle arasında çok büyük farklar olmadığını söyleyen Erol, sektör olarak ilk 3’e çıkmak için çabaladıklarını bildirdi. İtalya ve Almanya’dan sonra 3’üncü olmak istediklerini kaydeden Erol, Avrupa’da ilk 3’e gelindiğinde de dünyada ilk 6’ya gireceklerini, bunu da 2023’e varmadan halledeceklerini aktardı.

AİMSAD’ın 2020 hedefleri

AİMSAD’ın 2020 yılında odaklanacağı konulardan bahseden Erol, ilk olarak firmaların kurumsallaşması ve markalaşması için bir çalışma yapabileceklerini, bu konuda bir çalıştay olabileceğini dile getirdi. Devletin çıkartmış olduğu yeni teşvikler hakkında da üyelere yönelik çalışmalar olabileceğini paylaşan Erol, eğitimle alakalı dokunuşları olacağının altını çizdi. Ayrıca; “Kötü bir 2018’den geldiğimiz için firmalar çok fazla taşın altına elini sokmak istemiyor. Ama 2020’de inşallah onlardan bu konuda çok destek alacağız. Çünkü eğitim bizim birinci en önemli kıstasımız. Elimizden ne geliyorsa yapmak istiyoruz.“ dedi.

“Yurt dışındaki hedef pazarlar dışındaki kritik pazarlarla ilgili roadshow’lar yapabiliriz. O da ciddi anlamda hem emeğimizi, hem vaktimizi alıyor. Bu konuda finansman da ayırmamız gerekiyor. O da olabilir. Güzel bir yıl olacağı için dernek de güzel yıllarda güzel işler yapar.” diyerek derneğin 2020 hedeflerini aktardı.