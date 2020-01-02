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TED Ankara Koleji Zeka Oyunları Şampiyonası'nda Türkiye 1.si

Türkiye Zeka Vakfı'nın düzenlediği Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası'nın final etabında TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi 54 okulu geride bırakarak Türkiye birincisi oldu.

Tuğçe Cantürk
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Millî Eğitim Bakanlığı’nın izni ve TÜBİTAK’ın destekleriyle öğrencilerin düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmek, öğrencilerde yardımlaşma ve takım çalışması alışkanlıkları kazandırmak amacıyla Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen yarışma il, bölge ve final elemeleri olmak üzere üç etaptan oluştu. İlk, orta ve lise düzeyinde üç ayrı kategoride yapılan yarışmada okul takımları üçer kişiden oluştu.

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi öğrencileri Selin Kasap, Gürkan İnal ve Yunus Alp Bıyıkoğlu'ndan oluşan okul takımı, il ve bölge finallerinde ilk 10’a girme başarısını gösterdikten sonra 21 Aralık 2019 tarihinde TED Ankara Koleji’nin ev sahipliğinde Ankara’da yapılan Türkiye finallerinde 54 okulun arasından sıyrılarak Türkiye birincisi oldu. Yarışmanın kesin sonuçları Türkiye Zeka Vakfı’nın internet sitesi https://www.tzv.org.tr/ üzerinden 31 Aralık’ta açıklandı.
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Bugün 11:51 TSİ Ankara- Eğitim

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