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Milyonlarca Çalışanın Dikkatine: %15 Zam!

2020 yılının gelmesiyle birlikte çok sayıda kişinin gelir ve ödemelerinde yükseliş meydana geldi. Maaşlarına zam yapılan başta asgari ücretliler olmak üzere tüm çalışanların kıdem tazminatlarında da yükseliş olacak. Yapılmasına karar verilen ve 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe giren %15'lik zam beraberinde en düşük ücret 2.943 TL, en yüksek ücret ise 6.699 TL oldu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Kıdem tazminatı brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Bu sebepten dolayı asgari ücret artışıyla birlikte taban fiyatında 385 TL yükseliş meydana geldi ve güncel olarak 2.943 TL oldu. Çalışanlar için kıdem tazminatının en yüksek ücreti yani tavan miktarı da belirlenmekte.

Yeni Ücret Üzerinden Hesaplanıyor 

2019 yılının 2. 6 aylık döneminde uygulanmakta olan rakam 6.379 olarak öne çıkıyordu. Bu tutarlara memur olanların maaşında gerçekleştirilecek olan %4, ocak zamı ve enflasyon farkı da artı olarak eklenecek. Yalnızca zam eklemesi yapıldığında kıdem tazminatı tavanı 6.635 TL olarak öne çıkacak. %11 ila 12 arasında beklenmekte olan yıl sonu enflasyonu kapsamında bahse konu olan artışın %5 civarında olması bekleniyor. Bu durum gerçekleşirse kıdem tazminatında tavan tutar 6.698,86 TL olacak.

Kıdem Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı, aynı iş yerinde en az 1 yıl süreyle çalışan kişilere ödenmeke. Tazminat hesaplaması yapılırken; dikkate alınan ücret son brüt ücret olarak dikkat çekiyor. Çalışılmış olan yıl ve gün sayısına göre, her yıl düzenli olarak bir brüt maaş olmak üzere hesaplama yapılıyor. Yani çalışan kişinin, çalıştığı her yıl; tazminat alacağı yılda uygulanan maaşıyla çarpılıyor ve kıdem tazminatı veriliyor. Örnek olarak 5000 TL maaş alan bir kişi; 10 yıl çalıştığı bir kurumdan 50.000 TL tazmina ödemesi alıyor. 

Stajyer Maaşları 631 TL

2020 yılının gelmesiyle mesleğe ısınma açısından staj yapmakta olan öğrencilere verilecek olan maaşlara da zam yapılması kararı alındı. 2019 yılı içinde stajyer maaşları en az 548,70 TL olurken, bu tutar 2020 yılı için 631,19 TL oldu. Devlet katkısı tutarı ise bu yıl içerisinde 20'den daha az çalışanı bulunan işletmeler için 420,70 olurken; 20 ve üzerinde çalışanı bulunan işletmeler için 210,40 TL olarak verilecek. 

Bugün 17:18 TSİ - Ekonomi

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