Yerli Otomobille İlgili Yeni Gelişme! Markalaşma...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen katılımla birlikte tanıtımı gerçekleştirilen Türkiye'nin yerli otomobiliyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu yani TOGG, resmi sosyal medya hesapları üzerinden TOGG'un markalaşma sürecini Türk halkıyla paylaştı. Bir video yayınlayan TOGG, pazar araştırması ve hedef kitlenin tespit işlemlerinin gerçekleştirilmesi, bilinçaltı beklenti araştırmasının yapılması, marka özünün tanımlanması, marka adının tespit edilmesi ve test edilmesi gibi çok sayıda nitelendirmeyi konu alarak bir çalışma altına imza atacaklarının müjdesini verdi.

Ön Sipariş Açılaması

TOGG tarafından daha önceleri yapılan ön siparişlerle ilgili yapılan açıklamada ise, otomobil için hem yurt içi hem de yurt dışı olmak üzere telefon yağmuruna tutulduklarını, ön sipariş talebinde bulunmak isteyen tüm kişi ve kurumların TOGG aracılığıyla gerçekleştirilecek olan resmi açıklamaları birebir olarak takip etmeleri gerektiğini söyledi.

TOGG'un resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan resmi açıklamada, Otomobil için hem Türkiye sınırları içerisinden, hem de sınır dışından oldukça fazla sayıda mesaj ve telefon aldıklarını; üretim, satış ve pazarlama stratejilerinin tamamen detaylı, titiz bir şekilde yürütüldüğünü ve devam ettiğini belirttiler.

Ön sipariş talebinde bulunarak önden ücret verip, araç üretildiğinde sahip olmak isteyen tüm kişi ve kurumların TOGG tarafından yapılacak olan resmi açıklamaları dört gözle takip etmesini önemle rica ettiklerini ifade etikleri tweette, kısa süre sonra ön sipariş alımlarının başlayacağı müjdesi verilmiş oldu.

27 Aralık'ta Tanıtılmıştı

Yerli otomobiliz 27 Aralık 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla birlikte Bilişim Vadisi'nin açılış töreninde oldukça görkemli bir şekilde tanıtılmış ve kendine hayran bırakmıştı. Tamamen elektrikli olan yerli üretim aracımızın 2022 yılı sonunda tamamıyla bitmesi ve satışa çıkarılması bekleniyor. Tasarımıyla milyonlarca kişiyi etkilemeyi başaran yerli aracımızın ön sipariş sürecinin başlamasıyla yüzbinlerce ön sipariş verileeceği söyleniyor.