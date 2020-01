Büyük Suikast! Türkiye'den Peş Peşe Açıklama Geliyor...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Irak'ın başkenti olan Bağdat üzerinde İranlı General Kasım Süleymani'nin, ABD tarafından gerçekleştirilen hava saldırısı sonucunda suikaste kurban gitmesiyle ilgili olarak bir açıklama yapı ve Türkiye olarak hem ABD, hem İran, hem Irak tarafının sağduyu içerisinde hareket etmesi gerektiğini düşündüklerini, gerilimi artıracak her türlü adımdan uzak durulmasının faydalı olacağını açıkladı.

Kalın, açıklamasının devamında ise, Türkiye'nin hem bölge üzerinde hem de küresel anlamda barışı teminat altına alabilmek için diplomasinin sağladığı her türlü imkanı kullanmaya devam edeceğini aktardı.

Dışişleri Açıklama Yaptı

Dışişleri Bakanlığı'da, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi konusuyla ilgili olarak, bölgede tırmanmakta olan ABD - İran gerginliğinden dolayı Türkiye olarak büyük endişe içerisinde olduklarını; Irak'ın çatışma alanı haline dönüştürülmesinin hem barış hem de istikrara zarar vereceğini ve bunun uyarısını kuvvetle tekrar tekrar yaptıklarını belirtti.

Türkiye'nin bölgede her türlü dış müdahaleye, suikaste ve mezhepçi çatışmalara bugüne kadar karşı grup ne olursa olsun her türlü karşı çıktığını da açıklamanın devamına ekleyen Dışişleri Bakanlığı, ABD ava operasyonunun bölge üzerinde yüksek seviyede güvensizlik ve istikrarsızlık meydana getireceğinin aşikar olduğunu; Tarafların sağ duyu ve itidal içerisinde hareket etmesi gerektiğini, söz konusu bölgenin barış ve istikrarını tehlike altına atacak tek taraflı her türlü adımdan uzak durulması gerektiğini belirterek bu ve bunun gibi şeylerden uzak durulmasını, diplomasiye önem ve öncelik verilmesii istediklerini anlattı.

AK Parti'de Konuyla İlgili Açıklama Yaptı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'te konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı ve kısaca, Irak'ın hem güvenlik, hem de istikrarının Türkiye ve bölgede yer alan tüm ülkeler için ciddi ve hayati bir önem taşıdığını; Irak'ta istikrarsızlık meydana getirecek her türlü eylemin bölgenin aleyhine olacağının blgisini verdi.