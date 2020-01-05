Korkutan Deprem: 3.1 Büyüklüğünde Sallandı!

Kandilli Rasathanesi tarafından alınan bilgilere göre, saat 20.13 civarında Yalova sınırları içerisinde yer alan Çınarcık ilçesinde; 3.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem çevre illerden hissedildi. Twitter'da binlerce kişi konuyla ilgili tweet attı.

Derinliği: 10 KM

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre, saatler akşam 20.13'ü gösterdiği esnada 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkezi Yalova il sınırlarında bulunan Çınarcık ilçesi olarak ön plana çıkan söz konusu depremin derinliğini 10.7 kilometre olduğu ve bu sebepten dolayı çevre illerden etkili bir şekilde hissedildiği ifade edildi.

Depremi Hisseden Şehirler

Yalova'nın Çınarcık ilçesinin merkez üssü olduğu söz konusu deprem, çevre illerden de hissedildi. Normal şartlarda 3.1 büyüklüğünde bir depremin bu kadar etkili bir şekilde hissedilemeyeceği, hissedilme sebebinin; yeryüzüne yakın bir noktada gerçekleşmiş olması söyleniyor. Depremi hisseden şehirler ise başta İstanbul, ardından Bursa ve tek sınırı bulunan şehirler olarak ön plana çıkıyor.

Twitter'dan Paylaşıldı

Kandilli Rasathanesi, söz konusu depremi resmi Twitter hesabı üzerinden #DEPREM başlığıyla birlikte paylaştı. Merkez üssünü Çınarcık Açıkları / Yalova olarak ifade eden Kandilli Rasathanesi söz konusu depremin 4 Ocak 2020 tarihinde, saat 20.13'te meydana geldiğini de gönderisine ekledi. Deprem büyüklüğünün 3.1 olduğunu; derinliğin ise 10.7 kilometre olduğunu açıklayan Kandilli Rasathanesi, depremin meydana geldiği yeri Google Maps, aracılığıyla nokta konum kullanarak işaretledi. Gönderinin sonuna ise #Kandilli hashtagi ekledi.

Binlerce Kişi Gönderi Yazdı

Söz konusu depremin Yalova'ya tek sınırı bulunan çevre illerden de hissedilmesiyle birlikte binlerce kişi Twitter üzerinden depremi konu olarak gönderi paylaşımı yaptı. Deprem büyüklüğünün en az 5 olduğunu söyleyenler dahi vardı. Fakat deprem büyüklüğü 3.1 olarak kayıtlara geçti. Bu kadar derinden hissedilmesinin sebebinin; deprem derinliğinin yeryüzüne yakın bir konumda gerçekleşmiş olması olarak gösteriliyor. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmedi.