Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:36 TSİ- Spor G: Bugün 11:37 TSİ

Türk Telekom ilk yarıyı galibiyetle kapattı

Türk Telekom, Moustapha Fall’ın yıldızlaştığı maçta deplasmanda Bahçeşehir Koleji’ni 87-72 yenerek ING Basketbol Süper Ligi’nin ilk yarısını galibiyetle kapattı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Türk Telekom, Moustapha Fall’ın yıldızlaştığı maçta deplasmanda Bahçeşehir Koleji’ni 87-72 yenerek ING Basketbol Süper Ligi’nin ilk yarısını galibiyetle kapattı.

Türkiye’yi FIBA Şampiyonlar Liginde başarıyla temsil eden Türk Telekom, ING Basketbol Süper Liginin 15’inci haftasında Bahçeşehir Koleji’ne konuk oldu.

İlk dakikalardan itibaren maça ağırlığını koyan başkent ekibi, Moustapha Fall üzerinden skor elde etti. İlk çeyrekte toplamda 16 sayı kaydeden Fall’ın ardından Muhammed Baygül’ün serbest atışları ilk çeyreği 28-19 Türk Telekom lehine belirledi.

İkinci çeyrekte ev sahibi ekibin savunmasını Fall ile bozan başkent temsilcisi boyalı bölgede başarılı bir görüntü çizdi. Yüksek isabet oranı yakalayan konuk ekip, farkı açarak 16’ncı dakikaya 43-30 önde girdi. Golden ve Clark’ın sayıları farkı kapatmaya yeterli olmadı ve Türk

Telekom soyunma odasına 52-40 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyrekte Türk Telekom farkı açtı. Konuk ekip 23’üncü dakikaya 62-46 önde girerken, iki takım da yaklaşık üç dakika boyunca başarısız hücum girişimlerinde bulundu. Wiltjer’in üçlüğüne Johnson ile yanıt veren ev sahibi üçüncü çeyreği 69-53 geride kapattı.

Moustapha Fall’dan kariyer rekoru

Türk Telekom domine ettiği maçı son çeyrekte koparmayı başardı. Hunter’ın üçlüğü ile periyoda moralli başlayan başkent ekibi, peşe peşe bulduğu sayılarla 33’üncü dakikada farkı 21’e çıkardı (77-56). Bahçeşehir Koleji’nin Mathiang ve Golden’le maça tutunma çabalarına maçın yıldızlarından Moustapha Fall yanıt verdi. Pota altında durdurulamayan Fall’ın sayılarıyla farkın kapanmasını engelleyen Türk Telekom mücadeleden 87-72 galip ayrıldı. Başkent temsilcisi bu sonuçla Basketbol Süper Ligi’nin ilk yarısını galibiyetle kapattı.

Türk Telekom’un Fransız Pivotu Moustapha Fall 32 sayı, 15 ribaund, 3 asist, 1 blokla double double yaptı. Fall aynı zamanda 32 sayı ve 45 verimlilik puanıyla kendi kariyer rekorunu da kırdı.

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu, Ozan Çakar

Bahçeşehir Koleji: Mathiang 8, Hardy 16, Alper Özcan 5, Thomas Akyazılı 1, Clark 15, Golden 14, Altan Erol 1, Johnson 10, Hadi Özdemir, Doğan Şenli 2

Türk Telekom: Johnson 2, Fall 32, Campbell 3, Muhammed Mustafa Baygül 6, Wiltjer 20, Hunter 13, Metin Türen 2, Şafak Edge 3, Akif Egemen Güven 6, Polat Kaya

1. Periyot: 19-28

Devre: 40-52

3. Periyot: 53-69
# SPOR HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Anadolu Efes'in Kan Kanseri Mücadele Dansı Büyük Alkış Topladı! mask
Anadolu Efes'in Kan Kanseri Mücadele Dansı Büyük Alkış Topladı!
3 milyon kişi stadyumları doldurdu mask
3 milyon kişi stadyumları doldurdu
Spor Dünyasında 2019 Yılı Böyle Geçti mask
Spor Dünyasında 2019 Yılı Böyle Geçti
Yılın en çok konuşulan teknik direktörleri belli oldu mask
Yılın en çok konuşulan teknik direktörleri belli oldu
Türk Telekom, İstanbul’dan galibiyetle döndü mask
Türk Telekom, İstanbul’dan galibiyetle döndü
TİKA'dan Gürcistan'da çocuklara futbol sahası mask
TİKA'dan Gürcistan'da çocuklara futbol sahası
Antalya, 3 bine yakın hazırlık kampına ev sahipliği yapacak mask
Antalya, 3 bine yakın hazırlık kampına ev sahipliği yapacak
Lider Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı mask
Lider Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
Kolombiya'da Geleneksel Türk Okçuluğu gösterisi mask
Kolombiya'da Geleneksel Türk Okçuluğu gösterisi
Halterci üç kız kardeşin gözü dünya şampiyonluğunda mask
Halterci üç kız kardeşin gözü dünya şampiyonluğunda

Bugün 11:36 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Türk Telekom ilk yarıyı galibiyetle kapattı mask
Türk Telekom ilk yarıyı galibiyetle kapattı
Aygün ve Kaba Osmanlıspor’da mask
Aygün ve Kaba Osmanlıspor’da
Osmanlıspor tempo yükseltti mask
Osmanlıspor tempo yükseltti
3 milyon kişi stadyumları doldurdu mask
3 milyon kişi stadyumları doldurdu
Osmanlıspor'un Antalya kampı başladı mask
Osmanlıspor'un Antalya kampı başladı
Spor Dünyasında 2019 Yılı Böyle Geçti mask
Spor Dünyasında 2019 Yılı Böyle Geçti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Deniz Kardeşlere Yardım eli Öz Karalar Köyü Derneği’nden geldi mask
Deniz Kardeşlere Yardım eli Öz Karalar Köyü Derneği’nden geldi
Bir Kadın Cinayeti Daha... 20 Yerinden Bıçaklandı... mask
Bir Kadın Cinayeti Daha... 20 Yerinden Bıçaklandı...
Hamilelikte doğru sanılan 10 yanlış! mask
Hamilelikte doğru sanılan 10 yanlış!
Altınok: "Hükümlüleri topluma kazandırmak için verimli bir çalışma yürütüyoruz" mask
Altınok: "Hükümlüleri topluma kazandırmak için verimli bir çalışma yürütüyoruz"
​Mobilya sektörü Kdv indirimi ile parlayacak mask
​Mobilya sektörü Kdv indirimi ile parlayacak
Çankaya Evlerinde yeni dönem Ocak'ta başlıyor mask
Çankaya Evlerinde yeni dönem Ocak'ta başlıyor

GALERİ

Anadolu Efes'in Kan Kanseri Mücadele Dansı Büyük Alkış Topladı! mask
Anadolu Efes'in Kan Kanseri Mücadele Dansı Büyük Alkış Topladı!
Başkent'in duvarlarına renk geliyor… mask
Başkent'in duvarlarına renk geliyor…
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi mask
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi
DHL ormanı için 13.000 tohum toprakla buluştu mask
DHL ormanı için 13.000 tohum toprakla buluştu
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası mask
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası
"Düğünde halay başı, cenazede gözyaşı" mask
"Düğünde halay başı, cenazede gözyaşı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL