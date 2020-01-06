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5.5 Saatlik Yol, 1.5 Saate Düşüyor! Türkiye Yeni Tüneline Kavuşuyor... Sadece Metreler Kaldı

Türkiye'de yer alan en uzun demir yolu tüneş inşaatı olarak ön plana çıkan ve Gaziantep sınırları içerisinde yer alan Nurdağı'nda inşa çalışmaları büyük bir hızla devam eden 9.950 metre uzunluğu bulunan çift tüplü yüksek hızlı tren tünelinden müjdeli haber geldi. Söz konusu tünelde ışığı görmek için son 600 metre kaldığı açıklandı. Tünelin, faaliyete alınmasıyla birlikte yolcu trenleriyle 5.5 saat devam eden Adana - Gaziantep arası tam 1.5 saate düşürülecek.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Gaziantep sınırları içerisinde yer alan Nurdağı'nda yapım çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiği, Türkiye üzerindeki demir  yolu hattının en uzun tüneli olarak kabul gören; toplam 9.950 metre uzunluğa sahip olan tünelde ışığın görülmesine son 600 metre kaldığı açıklandı.

2014 yılında inşa çalışmalarının başladığı çift tüpe sahip tünelin; gelecek yıl içerisinde tamamlanarak hizmete açılması beklentiler dahilinde olunurken, tünel kazısının tamamlanmasına son 600 metrelik bir yer kaldığı bilgisine ulaşıldı.

Projenin tamamen bitirilerek uygulamaya alınmasıyla birlikte, yolcu trenleri ile normal şartlar altında 5.5 saat olarak kayda geçen Adana - Gaziantep yolculuğu, hızlı tren sayesinde 1.5 saate kadar düşecek. Bu kapsamda 4 saatlik tasarruf elde edilecek. Nurdağı - Bahçe arasında olan 80 dakikalık süre ise bu çerçeve dahilinde 15 dakikaya kadar düşecek.

9.300 Metre Tamamlandı

Tünel inşaatında şantiye şefi olarak boy gösteren Seyfi Turan, hızlı tren yol inşaatına bundan 6 yıl önce başladıklarını ve gelecek yıl içerisinde tamamen bitirmeyi düşündüklerini söyledi. Toplam güzergah uzunluğunun 17 kilometre olduğunu sözlerine ekleyen Turan, 17 kilometrelik bu güzergahın yarısından büyük bir bölümünün yani 9.950 metrelik bölümünün tünelden meydana geldiğini ifade etti.

Özel makineler sayesinde tünelleri hızlı bir şekilde açtıklarını kaydeden Turan, bulundukları alan üzerinden Bahçe'ye kadar olan mesafenin 17 kilometreye indirilmesini beklediklerini; 80 dakikalık ulaşım süresini bu hususta 15 dakikaya düşürebileceklerini vurguladı.

Tünelin 9.300 metresinde çalışmaların bittiğini açıklayan Seyfi Turan, sadece 600 metre kaldığını ve bununda kısa süre içerisinde tamamlanarak artık tünelin 2021 yılında hizmet vermeye başlayacağını sözlerine ekleyerek müjdeli haberi duyurmuş oldu. Söz konusu tünelin tamamlanarak, gelecek yıl içerisinde hizmet vermeye başlamasıyla birlikte 4 saat tasarruf edilecek ve normalde 5.5 saat olan yol, 1.5 saate düşecek.

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