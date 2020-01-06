Meteoroloji'den Çok Önemli Uyarı: Kar Yarım Metre Olacak!

Türkiye'ye geçmiş yıllara nazaran oldukça geç bir şekilde düşen kar, ülkeyi kara kışa soktu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından ardı ardına hem fırtına, hem kar yağışı hem de fırtına uyarıları gelmeye devam ediyor.

Bu hususta, Marmara Bölgesi'nin batı bölgesi ve İç Anadolu için direkt olarak tüm şehirlere yönelik kar alarmında bulunulurken, 7 farklı şehirde okulların tatil edilmesine karar verildiği belirtildi. Başkent Ankara'da kar, yolları kapatırken; İstanbul'da ise şiddetli fırtına ve yağmur etkisini göstermeye başladı.

İç Anadolu bölgesinin özellikle güney taraflarında yer alan şehirlerinde ise 50 santimetreye kadar ulaşacak bir kar yağışı etki gösteriyor. İşte Meteoroloji tarafından yapılan söz konusu uyarılar:

Meteoroloji, Marmara bölgesinin batı kesimleri ile özellikle merkzi noktaları için kar alarmında bulundu. Bugün Çanakkale'nin doğusunda yer alan Biga, Çan, Bayramiç ve Yenice ilçelerinde; bunun yanı sıra Balıkesir'in batı bölgesinde bulunan ilçelerde, Kırklareli'nin doğusunda kendini gösteren toplam 3 ilçede ve yine Tekirdağ'ın kuzeydoğusunda yoğun kar yağışı etki gösterdi ve etkisini hala devam ettiriyor. Söz konusu kar yağışının 20 santimetreyi aşacağıyla ilgili bilgilendirme bulunuyor.

Bir diğer kar alarmı ise iç bölgeleri ilgilendiriyor. Kar yağışının her bölgeden önce İç Anadolu bölgesinde güney kesimlerde yaşanacağı ifade ediliyor. Sadece İç Anadolu değil, Antalya'nın doğusunda yer alan ilçelerin merkezi noktalarında, Isparta'nın hem güney taraf ilçeleri, hem de doğu taraf ilçelerinde; Konya ve Karaman'ın tamamen güneyinde yer alan birkaç ilçe üzerinde ve merkezine asla kar düşmeyen Mersin ile Adana'nın dağlık kesimlerinde kar etkisini gösterecek. Sadece bunlarla sınırlı olmayan il ve ilçeler; Salı gününek adar şiddetli kar yağışıyla karşı karşıya olacak. Kar yarım metreye ulaşacak.