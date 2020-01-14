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Keçiören’de “sıfır atık” eğitimleri devam ediyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ''Çevremiz ve geleceğimiz için Sıfır Atık Projesi’nin önemini tüm vatandaşlarımıza anlatıyoruz.”

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında geri dönüşüm eğitimlerini devam ettirdiklerini kaydederek, “Belediyemiz tarafından görevlendirilen ekiplerimiz plastik, cam, karton, pil, bitkisel atık yağ ve kullanılmayan elektronik aletlerin ayrı ayrı toplanması için ilçemizde 60 bin adet ambalaj atık toplama poşeti dağıttı. Çevremiz ve geleceğimiz için Sıfır Atık Projesi’nin önemini tüm vatandaşlarımıza anlatıyoruz.” dedi.

GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÇEVREYE VE EKONOMİYE KATKILARI ANLATILDI

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çevre mühendisleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Yonca Yaşam Merkezi’ndeki KEÇMEK öğrencilerine geri dönüşümün çevreye ve ülke ekonomisine sağladığı katkıları anlattı. Eğitimde; plastik, cam, karton, pil, bitkisel atık yağ ve kullanılmayan elektronik aletlerin nasıl ayrıştırılması gerektiğine ilişkin de çeşitli bilgiler verildi. 

“TOPYEKÛN SIFIR ATIK ÇALIŞMASI YÜRÜTÜYORUZ”

Başkan Turgut Altınok, Keçiören’de her kesimim dâhil edildiği geri dönüşüm seferberliğinden olumlu neticeler aldıklarını belirterek, “Keçiören’in çeşitli noktalarına konumlandırdığımız mobil atık getirme merkezlerimizle, öğrencilerimizle yürüttüğümüz atık pil toplama yarışmalarımızla, vatandaşlarımızı bilgilendirmek için dağıttığımız el broşürleriyle topyekûn bir sıfır atık çalışması yürütüyoruz.” dedi.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için herkesi duyarlı olmaya da davet eden Başkan Altınok şunları söyledi:

“İklim değişiyor, kaynaklar azalıyor. Bu nedenle çevreyi korumanın önemi de artıyor. Bizler, ‘Temizlik imanın yarısıdır’ düsturunu rehber edinmiş bir milletiz. Dünyamıza, sokağımıza ve şehrimize saygı göstereceğiz. Sıfır Atık Projemize destek olan her bir vatandaşımız aynı zamanda birer çevre kahramanıdır. Dünyada dört mevsimi yaşayan şanslı bir ülke olarak çevremize ve ülkemize sahip çıkıp koruyacağız.”
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Bugün 11:15 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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